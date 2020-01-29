В ООН подготовили план гуманитарной помощи жителям Донбасса на 2020 год

В офисе ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине презентовали План гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год для защиты прав пострадавших вследствие конфликта людей в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили в представительстве Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

План предусматривает, что 2 миллиона человек из Донецкой и Луганской областей, пострадавших в результате конфликта, нуждаются в помощи и имеют ее получить. Они нуждаются в около 158 млн долларов США.

Согласно плану, в помощи нуждаются 528 тыс. пожилых людей, 372 тыс. Детей, 176 тыс. людей с инвалидностью и 220 тыс. внутренне перемещенных лиц.

В плане на 2020 год помещенные такие стратегические цели:

- предоставление срочной чрезвычайной помощи 2 миллионам человек, включая 220 тыс. уязвимых внутренне перемещенных лиц;

- обеспечение потребностей в сфере защиты и защита прав 1,4 миллиона пострадавших в результате конфликта людей, включая ВПЛ;

- укрепление способности реагирования на общегосударственном/местном уровне в координации с организациями, работающими в сфере развития в тех районах, где это целесообразно;

- расширение и обеспечение гуманитарного доступа для 3400000 людей, нуждающихся в помощи в районах с наиболее острыми проблемами.

Указано, что помощь планируют предоставить людям, живущим по обе стороны от «линии разграничения». В частности, 0,85 миллионам людей, живущих на подконтрольной правительству территории, 0,91 миллиона человек, проживающих на неподконтрольных Украины территориях, и 0,2 миллионам внутренне перемещенных лиц.

Также отмечается, что в прошлые годы из-за нехватки финансирования гуманитарную помощь получал всего 1 млн украинцев.

Больше всего средств в 2020 году планируют выделили на защиту пострадавших - 51 млн долларов США для 1,4 миллиона человек, на жилье и непродовольственные товары запланировано выделить 27 млн долларов США для 0100000 человек, еще по 22 миллионов планируется выделить на охрану здоровья я для 1,3 миллиона человек и воду, санитарию и гигиену для 1,3 миллиона человек.







