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Вчера, 22:00
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Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год из-за коронавируса

Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был состояться в марте этого года в Нанкине (Китай), перенесен на март 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

"Мы договорились с организаторами Чемпионата мира ... перенести мероприятие на март 2021 года. Мы решили не отменять чемпионат, так как многие наши спортсмены хотели бы, чтобы это событие состоялось", — говорится в сообщении.

Новая дата проведения чемпионата еще не принята.

Руководство ассоциации рассматривало возможность переноса соревнований в другую страну, однако отказались из-за распространения вируса за пределы Китая.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении должен был пройти в Нанкине с 13 по 15 марта 2020 года.

Отменено также первое тестовое соревнование Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.



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