В Украине закодировали 23 спутниковых канала. Что делать абонентам?

С 28 января часть украинцев, которые пользовались "спутниковыми тарелками", лишились 23 популярных телеканалов. После кодирования, у украинцев останется еще около 90 доступных для бесплатного просмотра телеканалов разной направленности.

По словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, с получением качественной информации у украинцев проблем возникнуть не должно.

"Информационного контента в открытом доступе сегодня с избытком. Зато после кодирования будет дефицит развлекательного контента. Если сегодня информационные и общественные медиа будут давать больше развлекательного контента (фильмов, сериалов), то, думаю, они от этого только выигрывает и получат новую аудиторию", - рассказал Костинский в интервью НВ.



Подписка

Чтобы смотреть спутниковое телевидение, придется купить специальный тюнер со встроенной системой кодирования Verimatrix. Сейчас такое устройство стоит 1099 гривен. Тюнер должен быть маркирован значком "УТБ" ("Украинское телевидение").

После этого нужно оформить подписку на одну из двух DTH-платформ: Viasat и XtraTV. Стоимость пакета услуг от провайдеров колеблется в промежутке от 55 до 249 гривен в месяц.

Провайдеры предлагают разные пакеты услуг и разные наборы каналов, среди которых есть посвященные спорту или природе. Также среди них будут и те, которые исчезли из бесплатного вещания накануне.

Источник: ukranews







