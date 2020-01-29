Конец конфликту: Трамп хочет сделать Палестину и Израиль самостоятельными государствами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Белом доме представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, оба народа заслуживают мира и процветания. При этом американский президент отметил, что все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились.

"Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем", - добавил Трамп.

Его предложение, по словам Трамп, детально проработано и является выигрышным для обоих.

Также Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между сторонами.

Трамп отметил, что мирный план предполагает удвоение площади палестинских территорий.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - написал он.

Также Трамп заявил, что Америка будет работать над вопросом неразрывности территории Палестины.

При этом на карте сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.

Напомним, во вторник, 28 января, Дональд Трамп представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Нетаньяху согласился на условия предложенной президентом Соединенных Штатов "сделки века". По словам премьера Израиля, мирный план предоставляет реальный путь к длительному миру в регионе.

Согласно мирному плану Дональда Трампа подготовительный период перед началом реализации "сделки века" продлится примерно четыре года. Это время для того, чтобы Палестина дала согласие. Согласно мирному плану, Иерусалим останется столицей государства Израиль, включая Старый город и Храмовую гору. При этом управление святыми местами будет осуществляться совместно Израилем и Палестиной.

Источник: golos







