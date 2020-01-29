Программа "Достоинство ребенка": когда уберут уличные школьные туалеты

28 января 2020 года ровно год как в Украине заработала программа "Достоинство ребенка". В этом году власти выделили 55 миллионов гривен на достройку детских санузлов в помещениях школ. Однако там, где в младших классах учится менее 20 детей, ничего делать не собираются и в этом году. Почему - узнавала ТСН.

В опорной школе в Марьяновке Киевской области, где учится 125 детей, ремонт сделали только в прошлом году, но туалет остался советский: на улице. Почему не достроили, неизвестно.

"У нас нет помещения, где можно сделать туалет, только пристроить. Всегда был на улице. Он начал ломаться и его забили. В 2013 году нам построили новый туалет, но опять же на улице", - говорит директор школы Оксана Корчемная.

Школы с уличными туалетами пересчитали в Министерстве образования и науки и говорят, что по всей Украине их осталось полтысячи. В Минобразования, так же как и предшественники, обещают ликвидировать это туалетное недоразумение.

"Более 55 миллионов гривен предусмотрено для создания туалетов в заведениях образования. Я надеюсь, что в 2020 году мы покончим с этим позорным явлением, как туалеты на улицах, что мы еще имеем в школах", - комментирует заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мадзий.

В министерстве говорят, что в марте подготовят окончательный перечень школ, которые не имеют соответствующих уборных, и выделят средства на их перестройку.







