Премии министрам назначены незаконно. НАБУ и ГБР должны расследовать их начисление

Дыра в государственном бюджете – около 100 млрд грн. Безумная задолженность по зарплатам – более 3 млрд грн. Остановлены программы правительственных проектов. Премьер Алексей Гончарук вместе с Минфином своим решением прекратили финансирование ряда незащищенных статей: на развитие инфраструктуры, ремонт, строительство.

Причем Гончарук поступил незаконно: он видел, что по доходам бюджет не выполняется, правительство должно было бы обратиться в парламент и предложить секвестр, то есть пересмотр бюджета по неприоритетным статьям. Этого не было сделано, и это - преступление. Премьер-министр лично принял такое решение, и оно может иметь плохие последствия. Это был самочинный секвестр.

И на этом фоне устанавливать заоблачные надбавки и премии – это аморальный поступок. Обычные люди платят военный сбор на развитие армии, в стране война. Как можно в этой ситуации ставить себе такие премии и надбавки?

Но рассмотрим это с точки зрения нашего законодательства. По моему мнению, по каждому случаю правоохранительные органы должны начать уголовные дела относительно законности установления надбавок и премий чиновникам. Этим может заняться и НАБУ, и ГБР. Речь идет о ст. 368 Уголовного кодекса. Там четко указано, что злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды, вопреки общественным интересам, наказывается лишением свободы или ограничением свободы на срок до 3 лет и огромным штрафом.

По моей информации, повышенное установление надбавок и премий каждым министром было согласовано устно с Гончаруком. Но если речь идет даже об установлении надбавки за секретность, за научную степень, за сверхурочную работу (что действительно может быть), то по каждому такому случаю должно быть распоряжение Кабмина или постановление Кабмина. Такого распоряжения по каждому министру не было, постановления тоже не было. Мы создали два органа, которые могут заниматься такими делами: НАБУ и ГБР. Это злоупотребление властью – сам министр увеличил себе премии и надбавки.

Когда сегодня в той же "Укрпочте", государственной структуре, почтальон получает (а я специально обзвонил 12 районных отделений "Укрпочты") 4500-4700 грн грязными, а Смелянский – около 2 млн, то как такое может быть? И так по каждому министерству. Например, возьмите зарплату Новосад, министра образования и науки, и среднюю зарплату педагога – 9 тыс. по Украине. Нонсенс.

Это свидетельство того, что эти министры просто не знают, как живет их отрасль. Если бы они знали, сколько получают рядовые сотрудники на местах, они бы, наверное, так не делали. Даже в самих министерствах простые клерки получают копейки.

Как с этим быть? Я бы рекомендовал ликвидировать все надбавки и премии для всех министров и установить жесткую сетку зарплат. Установить по европейскому принципу. Там зарплата министра выше среднего по стране в 2-2,5 раза. Если сегодня средняя заплата по стране – 10700 грн, то министр имел бы право получать не более 20-25 тыс. грн.

Критики скажут, что квалифицированные люди не пойдут работать министрами. Неправда. Во многих европейских странах люди из большого бизнеса, с большими зарплатами, квалифицированные специалисты уходят на более низкие зарплаты на должности министров, потому что хотят реализовать себя, свои проекты, помочь государству и оставить хорошее имя. Себе, государству. Аргумент, что если не будет заоблачных зарплат, то они будут брать взятки, - это не аргумент. Туда должны идти самоотверженные люди, которые будут служить государству. Если люди хотят зарабатывать большие деньги – пусть идут в бизнес. Так это работает везде.

Что надо было бы сделать при подборе людей на топ-должности? Во-первых, провести для всех на законодательном уровне детектор лжи (полиграф), чтобы проверить, брал ли человек взятки. Если брал – не бывать ему на государственной службе. У нас же даже не все профессиональные разведчики проходят полиграф. Во-вторых, человек должен иметь профессиональную историю. Если он назначается министром образования и науки, это должен быть, как минимум, доктор наук, профессор. Он должен показать большую работу в системе управления: или ректором университета, или первым проректором крупного университета. А у нас - Новосад. Ее назначили, а она даже педагогом ни дня не работала. Что же она может сделать? А тем более это же министерство, надо управлять ректорами. Разве они будут слушать эту девушку 29 лет, которая даже не имеет полного высшего образования? И в-третьих, должны установить наконец пожизненное заключение для топ-чиновников, если они попадутся на взятке. Таким образом можно улучшить ситуацию.

Президент Зеленский и его команда пришли к власти потому, что была отработана очень хорошая политтехнология: выбирайте тех, кто никогда не был при власти, честных, не коррумпированных. И люди поверили в это. А что выяснилось? Что они такие же, а местами еще и хуже, чем предшественники. Во всяком случае никто из предыдущих правительств не устанавливал себе такие зарплаты, надбавки и премии. Состоялся тотальный обман народа. И поэтому сегодня такое тотальное разочарование.

Автор: Виталий Журавский

Источник: 112.ua







