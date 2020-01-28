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Вчера, 21:00
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Депутат от "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом ПАСЕ

"Александр Мережко – доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", – сообщила в Facebook член украинской делегации Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что двадцать вице-президентов от государств-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Она добавила, что голосования за Мережко не было, должности вице-президентов распределяют по квотам государств-членов.

"Должность вице-президента является чрезвычайно ответственной, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах", – акцентировала Кравчук.

27 января более тридцати делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали инициативу украинцев и поднялись с мест в знак протеста против участия в заседаниях России.

А 28 января депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выбрали во вице-спикером ассамблеи руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

Всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321, сообщил ведущий заседания. Три бюллетеня были испорчены, засчитано 249 голосов. 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против. “Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации”, — подтвердил ведущий.

Ранее большинство участников зимней сессии ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, однако набранных голосов не хватило для победы, поскольку регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов “за” от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.

Справка: в общей сложности у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно вице-спикеры выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.



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