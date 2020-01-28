Зеленский "нашел" на складах Черноморска 23 тонны игрушек

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабмину по поводу детских игрушек, которые передали государству и которые находятся в порту Черноморска. Он планирует передать их в детские дома, больницы, детям бедных и военных. Об этом сообщает Офис президента.

Как сообщил президент в телеграмм во вторник, 28 января, в конце 2019 года в порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. "Однако предприятие, которое должно растаможить товар, отказалось от него в пользу государства. Общий вес груза - более 23 тонн", - уточнил Зеленский.

"Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами.Поэтому призываю Кабинет Министров Украины: провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных", - написал президент.