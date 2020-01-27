Офис Генпрокурора установил обстоятельства подрыва боевиками Донецкого аэропорта в 2015 году

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство из-за вероломства участников вооруженных формирований РФ при подрыве здания Донецкого аэропорта в январе 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Так, 20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, оборонявших ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта.

"После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалился, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии", - отмечается в сообщении.

Напомним, 20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попали в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.







