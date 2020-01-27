Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Армия
Вчера, 22:00
61
Версия для печати

Офис Генпрокурора установил обстоятельства подрыва боевиками Донецкого аэропорта в 2015 году

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство из-за вероломства участников вооруженных формирований РФ при подрыве здания Донецкого аэропорта в январе 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Так, 20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, оборонявших ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта.

"После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалился, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии", - отмечается в сообщении.

Напомним, 20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, погребая под собой украинских защитников. 22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала, однако много раненых и контуженных украинских бойцов попали в плен. Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Планету могут спасти леса, посаженные с помощью дронов. Видео
Гений Леонардо да Винчи: во Львове - выставка инженерных сооружений. Фото. Видео
Извержение вулкана Таал: Филиппины эвакуировали миллион человек. Видео
«Адская хоругвь», или Первая украинская киносказка, за которую не стыдно. Фото
Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт