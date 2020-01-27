Курс валют

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 20:00
65
Версия для печати

В центре занятости рассказали, в каких профессиях через 20 лет роботы заменят людей

По оценкам ученых, через 20-30 лет до половины рабочих мест будет заменено работами. В частности, вероятно, исчезнут вакансии сторожа, кондуктора и переводчика. Об этом сообщили в Государственном центре занятости Министерства социальной политики Украины.

"По оценкам ученых, в ближайшие 20-30 лет от трети до половины рабочих мест будут заменены работами", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что рабочие процессы будут выполняться благодаря новым компьютерным программам и другим автоматическим решениям.

"Вероятно, исчезнут такие вакансии, как сторож, консьерж, парковщик, копировальщик, счетовод, секретарь-машинистка, телефонист междугородной телефонной связи, оператор электронно-вычислительных машин, чертежник, кондуктор общественного транспорта, заведующий машинописного бюро, агент по организации туризма, переводчик, гравер оригиналов топографических карт и т.д.", - указано в ответе на запрос.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Планету могут спасти леса, посаженные с помощью дронов. Видео
Гений Леонардо да Винчи: во Львове - выставка инженерных сооружений. Фото. Видео
Извержение вулкана Таал: Филиппины эвакуировали миллион человек. Видео
«Адская хоругвь», или Первая украинская киносказка, за которую не стыдно. Фото
Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт