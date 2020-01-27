Команда Зе наступает на свободу слова: останутся ли в Украине независимые СМИ

"Слуги народа" продвигают новый законопроект, который будет регулировать работу СМИ в Украине. Он так и называется – "О медиа", и уже получил одобрение профильного Комитета. Вскоре его вынесут на рассмотрение в Верховную Раду, но уже на нынешней стадии он вызывает много вопросов.





Шесть законов - в один. Но сомнительный

Закон "О медиа", если рассматривать его поверхностно, должен принести много пользы. Например, вместо 6 законов, регулирующих разные медиа (ТВ, радио и т.д.), будет один. Более того – наконец-то будут регулироваться онлайн-СМИ.

Также эти нововведения связаны с обязательствами Украины перед Европейским Союзом. Еще в 2014 году страна подписала Соглашение об Ассоциации, поэтому должна соблюдать ряд норм. Речь идет не только об экономике, но и о других сферах: отсутствие дискриминации, регулирование СМИ, контента и так далее.

Однако, если вчитаться в 173 страницы законопроекта, то становится понятно, что не все так радужно - под раздачу могут попасть блогеры, Нацсовет получает огромные полномочия, а новостной сайт можно будет "прикрыть" буквально за 2 дня. Но обо всем по порядку.



Кого затронет (спойлер: чуть ли не всех)

Очевидно, что под действие закона подпадают привычные нам ТВ, радио, печатные издания, онлайн-СМИ. А вот обязательства популярных в последнее время блогеров вызывают вопросы. Дело в том, что формулировка "онлайн-медиа" в законопроекте подана довольно размыто.

"Онлайн-медиа – медиа, которое распространяет информацию в текстовой, аудио, визуальной или другой форме в электронном (цифровом) виде при помощи сети Интернет, в том числе с использованием программного обеспечения и устройств для интерактивных массовых коммуникаций", – говорится в проекте.

Фактически, под это определение попадают лидеры общественного мнения, блогеры и политики, которых порой читает больше людей, чем некоторые СМИ. Однако в законе прописано, что он не будет касаться физлиц, которые не действуют как медиа. Вот только те же блогеры или авторы Telegram-каналов, судя по определению изложенному в законе, вполне действуют как медиа.

В любом случае, такие "зыбкие" трактовки позволят впоследствии манипулировать нормами закона и устраивать избирательное правосудие для ЛОМов (лидеров общественного мнения) и других активных пользователей соцсетей.



Штрафы и карт-бланш Нацрады

Кроме как получить лицензию, субъекты медиа будут обязаны и придерживаться её условий. До 2022 года в онлайн-СМИ первоочередно должен открываться украиноязычный интерфейс, а в печатных – на государственном языке должен выходить тираж (на других языках можно, но только ровно в таком же тираже). Телевидение и радио до 2024 года должны перейти на норму: 90% вещания на украинском для общенациональных СМИ и 80% – для местных.

Кроме того, в законе прописаны нарушения, за которые будут наказывать медиа. Все их поделят на три группы:

незначительные;

значительные;

грубые.

К незначительным отнесут нарушение сроков ответа на запрос Нацрады, неразмещение актуальной информации о структуре собственности, нарушение правил вещания в дни траура, нарушение порядка агитации, распространение фильмов или программ, одним из участников которых является лицо, угрожающее национальному медиапространству и так далее.

Список значительных нарушений объединит в себе дискриминирующие высказывания, распространение запрещенных фильмов, порнографических материалов, пропаганду наркотиков, программы, рассказывающие, как изготовить бомбу или психотропы и так далее. Отдельно стоит отметить, что в этот список входит запрет на информацию, позитивно оценивающую деятельность СССР.

Кратко говоря, в позитивном ключе можно писать или вещать только о тех людях или событиях того периода, которые способствовали развитию украинской науки и культуры. Кстати, то же самое касается и стран-агрессоров. Нельзя будет позитивно высказываться в их адрес или в сторону действий их политиков.

Грубые нарушения – это: призывы к свержению конституционного режима, нарушению территориальной целостности Украины, разжигание межнациональной или религиозной ненависти, пропаганда терроризма, работа без лицензии, отказ в проведении проверки Нацрадой и подобные этому действия.

Для ТВ и радио штрафы будут самыми большими – от 5 до 25% от размера лицензионного сбора или от 5 до 75 минимальных зарплат. Для газет и журналов – тоже 5-75 минимальных зарплат, а вот онлайн-СМИ за нарушения грозит блокировка, но штрафы ниже – от 1 до 5 минимальных зарплат.

Если закон примут, то все вопросы медиа будет курировать Национальный совет по вопросам ТВ и радио. Фактически, у него будет полный карт-бланш в отношении СМИ. Именно Нацрада будет решать, какое нарушение является грубым, какую штрафную санкцию применить к СМИ, а может даже организовать проверку – отказывать нельзя.

Более того, с подачи Нацрады смогут закрыть сайт или отозвать лицензию у телеканала. Для этого им нужно будет подать заявление в Окружной административный суд Киева. В случае, если кейс посчитают "особой общественной важности", то решение примут за два дня.



Дезинформация: за вранье можно будет сесть

Отдельно Министерство культуры, молодежи и спорта выпустило черновик закона, который идет бок о бок с законом "О медиа" – о противодействии дезинформации.

Сразу стоит прояснить:

Дезинформацией будут считать те недостоверные факты, которые искажают сведения о людях, событиях или явлениях государственного масштаба;

Сатира, оценочные суждения или пародия – не будут считаться дезинформацией.

По словам профильного министра Владимира Бородянского, этот законопроект должен помочь сформировать в Украине сознательное информационное общество.

За дезу будут штрафовать, причем неслабо. В случае, если СМИ согласится опровергнуть свои заявления, то за первые два случая дезинформации не накажут. А вот за третий дадут штраф в 1000 минимальных зарплат (около 194 тысяч долларов). Отказ опровергать дезу обойдется в 2000 минимальных зарплат.

При этом систематическое массовое распространение недостоверной информации потянет на штраф поменьше – 85-170 тысяч гривен. Но могут дать и два года исправительных работ. Правда, что именно считать массовой дезинформацией, в Минкульте не указали.

Можно сесть и за решетку. В случае, если дезинформацию будут распространять с помощью ботов – светит срок от 2 до 5 лет, а тем, кто это финансировал – от 3 до 5. Максимальный срок – от 5 до 7 лет - можно получить за повторное массовое распространение недостоверной информации.

Также Минкульт в своем черновике вводит должность "информационного уполномоченного", который будет следить за соблюдением закона, а также понятия "индекс доверия". Любое СМИ сможет получить его и разместить соответствующие метки на своих платформах, если:

они распространяют достоверную информацию;

журналисты издания придерживаются правил профессиональной этики;

у издания прозрачная структура собственности;

публикуют ответы или опровержения недостоверной информации.

Продлевать "индекс доверия" придется ежегодно.

Из-за множества размытых формулировок оба законопроекта, в случае если их примут, могут использоваться вовсе не для регулирования работы СМИ, а для прямого или косвенного на них влияния. Фактически, планируется создание надзирательного органа, которым станет Нацрада.

Именно она будет решать, как и за что наказывать журналистов. А учитывая, что Нацраду будет выбирать непосредственно власть, то она сможет стать карательным инструментом против неугодных медиа.



* * *

Глава НСЖУ Сергей Томиленко о "законопроекте Бородянского":

Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят.

– По моему мнению, журналистам следует расценивать эту законодательную инициативу как наступление на свободу слова. И если до презентации законопроекта еще была надежда, что в процессе его подготовки сместятся какие-то акценты, то сегодня те эмоции, та агрессия, которую демонстрирует министр культуры господин Бородянский, показывают: его инициативу однозначно следует расценивать как попытку государства вмешиваться в деятельность украинских журналистов. Как попытку регулирования журналистской профессии, что, соответственно, является угрозой свободе слова в Украине.

– Название у законопроекта благородное: оно декларирует борьбу не с журналистикой, а с дезинформацией. И я думаю, что большинство украинских журналистов, да и украинцев вообще, хотят, наконец, ее побороть. Мы же все понимаем, что фейковые, лживые новости, которые сознательно вбрасываются в медиапространство, чтобы манипулировать общественным мнением, являются злом. Что злом, в первую очередь, является агрессивная информационная политика России и российских пропагандистских СМИ. И, разумеется, в законопроекте о дезинформации или, точнее, в презентованных слайдах мы хотели бы увидеть механизмы повышения эффективности нашей борьбы именно с российской антиукраинской пропагандой. Действенный инструмент – для страны, ставшей жертвой войны с Россией, который поможет защитить наше информационное пространство от внешних влияний.

А вместо этого видим, что заявлена борьба с дезинформацией, но все ключевые усилия Минкульта направлены на введение "индекса доверия" к украинским СМИ. То есть на деление наших средств массовой информации на "правильные" и "неправильные".

– Скорее всего, будут "профессиональные" и "непрофессиональные" или что-то в этом роде, но суть такая же: государство вмешивается в независимость журналистской профессии. Моя коллега медиаюрист Людмила Опрышко так и сказала министру: это лицензирование журналистики. Потому что определенная журналистская ассоциация (которую, заметьте, хотят поддерживать из госбюджета) начнет выдавать пресс-карточки, что приведет профессиональное сообщество к разделению на журналистов высшего, привилегированного класса и всех остальных сортов.

Одна из главных проблем нашей медийной сферы – то, что журналисты рассорены. И рассорены, в первую очередь, украинскими политиками.

– Смотрите: "высшей категории" государство вроде бы обещает привилегии в вопросах физической защиты. Приоритетное расследование, если зайдет речь о препятствиях журналистской деятельности. Специальные следственные группы будут создаваться, чтобы расследовать преступления против "правильных" журналистов. А преступления против "неправильных" – это будут преступления против обычных граждан… Даже те, которые громко и не раз называли "делами чести". Это циничное обещание – что государство защитит журналиста с пресс-карточкой, – просто невыполнимо. В украинских условиях.

– Выдавать эти карточки будет определенная ассоциация профессиональных журналистов, которую соберут из делегатов от медийных организаций. Их перечень определило, опять-таки, Министерство культуры. НСЖУ в списке тоже есть. Но журналистское самоуправление – это демократия людей свободной профессии. На то оно и самоуправление, что мы собираемся, обсуждаем тот или иной вопрос и договариваемся. Лучшей платформой для этого, по моему мнению, является Национальный союз журналистов Украины. Но я же не пошел к власти на Банковую, не попросил: "Сделайте НСЖУ профильной организацией в этом вопросе, мы хотим сами выдавать карточки, а не делегатов куда-то отправлять".

– Одна из главных проблем нашей медийной сферы – то, что журналисты рассорены. И рассорены, в первую очередь, украинскими политиками. Некоторые коллеги, забыв о беспристрастности, объективности, этике журналистской, демонстрируют риторику вражды и поощряют насилие в отношении представителей других СМИ. "Ты из олигархического канала – так тебе, журнашлюхе, и надо!"

Есть открытые призывы к насилию, подстрекательства просто. Наше профессиональное сообщество нездорово, оно расколото. Но это не значит, что власть может спекулировать на его проблемах – прийти с мешком соли и начать сыпать эту соль прямо в рану. И устанавливать законом, бюджетом, еще чем-нибудь какие-то ограничения или же, наоборот, придумывать искушения: сделайте нам то – и мы дадим вам это.

Поэтому позиция Национального союза журналистов Украины такова: мы критикуем эту инициативу господина Бородянского и считаем враждебной к журналистам в той редакции, в которой она на данный момент есть. Да, она угрожает свободе слова в нашей стране. И мы не согласны с претензиями министра насчет того, что мы, мол, не принимаем участия в рабочих группах и не помогаем писать такой закон. Если мы в этом пока не участвовали напрямую, то лишь потому, что не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят.

В Европе блогер, у которого 50 тыс., 100 тыс. и больше подписчиков, сам себе СМИ. И "индекс доверия" к нему определяется не карточкой, кем-то выданной, а количеством людей, которые его читают.

– Что касается пресс-карт. Есть случаи, в которых они действительно не помешали бы, например, когда речь идет об аккредитации иностранных журналистов для работы в зоне ООС. Не мешало бы серьезнее проверять, кто туда поедет, из какого СМИ, журналист ли это вообще. Но нет, власть хочет навязать как раз украинским журналистам определенный стандарт пресс-карты. У власти к чужим, получается, вопросов нет – у нее вопросы только к своим... Тогда пускай бы опыт европейских стран изучили – для начала. В Европе журналиста давно воспринимают не как носителя кусочка пластика (редакционного удостоверения). В Европе блогер, у которого 50 тыс., 100 тыс. и больше подписчиков, сам себе СМИ. И "индекс доверия" к нему и его материалам определяется не карточкой, кем-то выданной, а количеством людей, которые его читают, комментируют, репостят... Международные организации раскрывают, расширяют само понятие "журналист", а мы, наоборот, сужаем, потому что скоро (если этот закон примут) вам будет недостаточно того, что вы работаете в какой-то редакции, чтобы считаться профессиональным журналистом. Ну и что, что есть публикации, удостоверение... Вдруг оно фальшивое! И вы сделали его себе с целью злоупотреблять положением.

– Хотя все эти разговоры о злоупотреблении удостоверением... Ну по большому-то счету, пускай уже покажут, что там назлоупотреблял, размахивая журналистским удостоверением, тот или иной гражданин. В государственных масштабах. Доступ к информации получил? На концерт прошел бесплатно?

Это сравнимо, скажите, со злоупотреблениями в "Укроборонпроме", например, за раскрытие которых тот же Бигус мог бы сесть всерьез и надолго, будь у нас год назад подобный закон? Отчего в стране власть поменялась и люди, которые такие законы пишут, в свои кресла сели? Не благодаря ли журналистским расследованиям и свободе слова? А теперь мы хотим, грубо говоря, посчитать, взять на карандаш и держать в шорах журналистов. Не парадокс?

Реформы в медиасфере, как и в любой другой, действительно нужны и важны, но не с этого же начинать.

– Для начала министерство, которое отвечает и за культуру, и за искусство, и за молодежь, и за спорт, и за туризм, и, плюс ко всему, еще и за медиа теперь, должно наработать доверие к своей деятельности. Реально показать, как именно, каким образом оно способно помочь журналистам в вопросе защиты. Вот как вы собираетесь нас защищать – при безнаказанности, которая в нашей стране воспринимается уже как данность, при тотальной травле в соцсетях? Когда какой ни возьми фильм, там журналист либо сволочь и предатель, либо пустышка и бездельник. Когда уровень угроз выше некуда и каждый первый может написать под твоей публикацией: "Пойдешь следом за Гандзюк" или "Взорвут как Шеремета". Что в таких условиях сможет сделать министерство для счастливых обладателей своих пресс-карточек? Наймет телохранителей или закупит бронежилеты?

В прошлом году в центре Черкасс жестоко избили журналиста Вадима Комарова, который вследствие этого скончался. Очень это дело расследуется? В 2019-м, кстати, в мире было всего два убийства журналистов – Лиры МакКи в Северной Ирландии и Комарова в Украине...

Поэтому не надо грозить колоссальными штрафами за дезинформацию или обещать нечто несбыточное. Ответьте на вопрос, как именно мы с вашей помощью сделаем журналистскую профессию безопасной, а не запугивайте регулированием.

И второй вопрос, связанный со свободой СМИ, – экономический. СМИ в нашей стране либо бедные, либо олигархические. Скажите, может нищий или крепостной поступать как свободный человек? А объективным быть он может? Олигархи, скупающие телеканалы и превращающие их в рупоры своих идей, вас не смущают – только люди, которые там работают?

Создайте климат необходимый, чтобы СМИ получали прибыль от рекламы, от аудитории, обеспечьте людям материальные преференции. Разработайте механизмы поддержки региональных газет, всех тех, которые страдают от агрессивной политики "Укрпошти" – монополиста в плане доставки. Во всем мире давно есть эти механизмы, существуют различные гранты, получая которые, люди понимают: мое государство заботится обо мне и престиже моей профессии. А значит, и о чистоте своего информационного пространства тоже. Далеко не надо ходить: Польша, страны Балтии – там это все работает, и если обратиться, там расскажут и покажут.

Кстати, у журналистов региональных СМИ кто-то спрашивал, что они думают по поводу этих законодательных новшеств? Или это уже не СМИ, если оно находится в районном центре либо областном? Мне кажется, обсуждение и решение любых проблем медиа должно снизу идти, от самих медиа, а не спускаться "свыше", как благая весть.

– ...Подождем, что скажет президент. Либо он отбросит эти драконовские законы как ненужные и недемократичные, которые не к европейским стандартам нас приближают, а тащат, наоборот, на восток, к России, либо же примет, посчитав вполне жизнеспособными. Однако мне хотелось бы верить, что президент все-таки понимает: эта законодательная инициатива – инициатива одного, отдельно взятого чиновника. У которого большой опыт руководства олигархическими СМИ, но весьма спорная компетенция в вопросах независимых медиа. И этой инициативой, как и той, кстати, которую предлагал еще один медиабосс во власти, Александр Ткаченко, всерьез обеспокоены международные журналистские организации. Сейчас вот сажусь ответ в офис ОБСЕ по вопросам свободы медиа писать – на вопросы о том, что у нас здесь происходит…

Источник: gordonua







