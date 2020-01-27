Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе почти три тысячи его участников говорили об экологии, энергетике и спасении мира. Украина в Давосе в который раз рассказывала о своей инвестиционной привлекательности и рассыпалась в реверансах перед богатыми иностранцами.

В Давос в этом году приехало почти три тысячи участников. Среди них – 119 миллиардеров из тридцати шести стран. Если сложить воедино их состояние – получится 500 миллиардов долларов. Больше всего богачей прилетело из Америки, Индии и России.

Аналитики Всемирного экономического форума всегда перед его началом публикуют огромный доклад об угрозах на будущее. В 2020 году, по мнению экспертов, пять главных рисков, с которыми столкнется человечество, будут связаны с изменениями климата.

От глобального потепления будут страдать все без исключения, кроме России. Так что там почти нет зон риска, где возможны катастрофические засухи, а вот ее зона вечной мерзлоты постепенно тает, открывая Федерации Северный морской путь.

В мире уже началась новая холодная война. За Арктику. За ее ресурсы, рыбу, торговые пути и стратегическое присутствие будет бороться квартет России, США, Китая и Норвегии.

Чтобы избежать обвинений в нерациональном использовании ресурсов, организаторы призвали своих самых богатых и знаменитых гостей отказаться хотя бы на дни форума от фуа-гра и икры, а в Давос добираться поездами, которые экологичнее самолетов и вертолетов. Призыв утонул в шуме двигателей.

Что касается экологии, то единственная уступка, на которую согласилась Америка – присоединиться к инициативе высадить по миру триллион деревьев. Экоактивистка Грета Тунберг, которая была звездой нынешнего форума, на такое решение экологических проблем только пожала плечами.

"Сажать деревья, конечно, хорошо, но это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле реально может уменьшить влияние человека на природу и вернуть ее к первозданному виду", – заявила она.

Владимир Зеленский тем временем рассказывал об амбициозных планах власти: Украина должна стать новым экономическим чудом мира. Ради этого инвесторам обещают персонального опекуна от правительства, налоговые каникулы и международный арбитраж.

О здоровом экономическом эгоизме говорили и на "Украинском завтраке", который уже в шестнадцатый организует фонд Виктора Пинчука. Главный спикер – украинский премьер. Он долго рассказывал о перспективах иностранного инвестора в Украине. Так долго, что отечественный инвестор уже готов обидеться. Алексей Гончарук вынужден признать – условия должны быть равными для всех.

Владимир Зеленский сократил свой визит в Давос ради участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Давосе уверены – Украину реально сделать энергонезависимой . Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

Источник: segodnya







