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Зеленский о потерях ВСУ на Донбассе: война продолжается

Зеленский прокомментировал новости о гибели двух военнослужащих ВСУ в воскресенье 26 января. Президент Украины заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить", - написал Зеленский на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он отметил, что за 2020 год уже одиннадцать военных погибли в боях.

"Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память", - добавил глава государства.

Напомним
в Израиле Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу", что вывести войска из оккупированного Донбасса может только Россия: "В плане вывода войск из временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Здесь я пока не вижу решения".

Источник: president



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