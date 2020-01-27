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Кризис на Ближнем Востоке: обстреляно посольство США в Ираке, американцы молчат

По меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного обстрела американского посольства в иракской столице. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

Как отмечает АFP, за последние месяцы американское посольство в Багдаде неоднократно подвергалось различного рода нападениям, однако впервые во время обстрела ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии. Обстрел, произошедшего в воскресенье — второй за прошедшую неделю. 20 января три ракеты упали неподалеку от посольства.

В воскресенье вечером пять ракет были выпущены по “зеленой зоне” Багдада — хорошо укрепленном районе в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой. Там в момент обстрела, по данным АFP, шел ужин.

После происшествия исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди приказал силам безопасности страны предпринять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде. Он назвал нападение “безответственным актом, совершенным отдельными индивидами”, подчеркнув, что эта атака “может привести к серьезным последствиям”. И.о. премьера также заявил, что распорядился “провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд”. Посол США в Багдаде Мэтью Теллер в воскресенье выступил с резким осуждением ракетных обстрелов.



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