Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения

Во Всемирной организации здравоохранения разработали советы, какие меры безопасности могут принять люди, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Поскольку пока неизвестны пути и способы передачи, то список содержит общие рекомендации. Центр общественного здоровья МЗ Украины разработал инфографику с соответствующими советами.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019 nCoV, выросло до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР информационных сообщений.

Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, однако 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Также зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания. Вирус уже распространился за пределы Китая, отдельные случаи заболевания зафиксированы в США, Сингапуре, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других странах.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию нового коронавируса 2019-nCoV, следует из сообщения на сайте организации. ВОЗ рекомендует властям каждой страны принимать меры для раннего выявления заболевания, изоляции заразившихся и контроля за их состоянием. Кроме того, для борьбы с вирусом странам необходимо предоставлять полные данные о распространении вируса в ВОЗ, говорится в сообщении.



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В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, два не были подтверждены, третий расследуется. Если в Украине обнаружат пациента с подозрением на коронавирус, его лабораторные анализы будут направлены в Берлин или Роттердам. Об этом во время брифинга в пятницу заявил генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин.



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Второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, подтвержден в США в Чикаго. Об этом в пятницу сообщает издание Chicago Tribune. По данным департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря 2019 года отправилась в Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Пациентка вернулась в Чикаго 13 января.



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Власти Турции отправили женщину, которая прибыла авиарейсом из Китая, назад после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, сообщает в пятницу газета Yeni Safak со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.



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В Финляндии госпитализировали двух китайских туристов с подозрением на новый смертельный вирус, передает финский вещатель YLE.



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В Японии подтвердили два случая заражения на смертельный коронавирус из китайского города Ухань. Об этом сообщает Yomiuri.



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В Австралии в больницах обследуют шесть человек с подозрением на смертельный китайский коронавирус, который распространился из города Ухань. Об этом сообщает Dailymail.



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Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

Сообщают также, что к ликвидации вспышки коронавируса тут привлекли военных врачей и выпустили спецпособие по предотвращению заражения.

Также министерство культуры и туризма КНР запретило туристическим агентствам продавать туры для путешествий по стране и за рубежом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg

Источник: УНН







