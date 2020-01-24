Изменить культуру и настроения: нобелевский лауреат дал Украине совет

Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе собрал не только известных политиков и защитников окружающей среды, но и ученых, бизнесменов и экономистов. Некоторые из них делились советами и рекомендациями относительно того, как наша страна может обеспечить себе экономический рост, пишет Интерфакс-Украина.

Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер заявил, что украинская власть должна работать над продвижением «устойчивого оптимизма», чтобы люди поверили в свою страну.

«Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное — изменение культуры и настроений», — сказал он.

Также Шиллер подчеркнул важность изменения культуры в Украине через образование, в особенности в вопросе восприятия коррупции.

«Мы не смотрим на нынешние цифры роста как на показатель успеха — мы смотрим на то, как меняется культура», — отметил нобелевский лауреат.

В свою очередь, исполнительный директор General Atlantic Билл Форд добавил, что Украине повезло иметь мощную систему образования и очень мощные инженерные таланты.

«Однако эти таланты должны верить в возможности и возвращаться в Украину, чтобы развивать бизнес здесь. То, что по-настоящему породит энтузиазм и доверие к стране — это молодые предприниматели, которые построят настоящие бизнесы и достигнут настоящего успеха, привлекая сюда новые технологии», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что другие составляющие успеха — борьба с коррупцией и верховенство права.

«Проблема Украины с коррупцией — это не столько сама по себе коррупция, как восприятие коррупции», — такое мнение на Украинском завтраке высказал соучредитель и со-исполнительный глава правления Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. Он пояснил, что многие инвесторы в поисках высокой доходности с удовольствием инвестируют в новые рынки, однако в странах с высоким индексом коррупции они боятся критики: даже если ты ничего незаконного не сделал, тебя будут подозревать в каком-то преступлении.

«По моему мнению, Украине следует поработать над своим имиджем, а также над реальностью. Думаю, что власть заинтересована в привлечении иностранных капиталов и в том, чтобы избавиться от восприятия страны как коррумпированной и самой коррупции в реальности», — сказал Рубинштейн.







