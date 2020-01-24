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Политика / Исследование
Вчера, 20:00
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Глобальное потепление: в древних льдах - неизвестные опасные вирусы

В Тибете нашли 28 новых - нетзвестных и опасных - вирусов в глыбе льда возрастом в 15 тысяч лет. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых во главе с Жи-Пинь Жонгом из Департамента США по микробиологии и иммунологии, передает Science Alert.

"В 2015 году группа ученых из США и Китая отправилась в Тибет, чтобы собрать образцы из старейшего ледника Земли. Исследователи пробурили скважины на 50 метров вглубь ледника, чтобы получить пробы древнего льда. После изучения кернов они опубликовали статью, в которой подробно описывается, как были обнаружены 28 новых вирусных групп в леднике, возраст которого 15 тысяч лет, и предупредили, что изменения климата могут высвободить древние вирусы уже в современном мире", - пишут в издании.

Так, всего в глыбе содержались 33 группы вирусов, 28 из которых ранее были неизвестны человечеству. И теперь специалисты опасаются, что глобальное потепление может либо уничтожить, либо освободить древние вирусы.

"Таяние льда может привести к потере микробных и вирусных архивов, которые могут дать нам информацию о прошлых климатических режимах Земли. Однако в худшем случае таяние льда может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду, и они могут стать очень опасными для человечества", - говорится в исследовании.



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