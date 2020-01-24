Сколько нас и кто мы выясняли специалисты электронной переписи. Статистика

В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, в то время общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек. Перепись тогда проводилась традиционным способом - методом обхода населения и анкетирования. Этот метод считается наиболее надежным. В октябре-декабре 2019 года перепись проведена методом, который ранее не использовался, поэтому ее результаты можно считать ... приблизительными.

Данные, полученные по электронной переписи конца 2019 года не охватывают неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. И эти цифры расходятся с данными Госстата почти на пять миллионов человек: по госстатистике без Крыма и Донбасса в начале года в Украине было 42 млн 153 тыс человек, а по новой переписи в конце года - насчитали всего 37 млн 289 тыс.

Этому может быть несколько объяснений: ошибки в методике переписи, например, или сознательное неучитывание населения, которое периодически выезжает на заработки и также периодически возвращается. Возможно, весь фокус в термине "присутствующее население". Либо сознательное занижение численности. Это тоже, в принципе, возможно.

Впрочем, те, кто занимался экспериментальной переписью, уверяют, что всё сделали верно.

Во время электронной переписи организаторы использовали три методики:

комбинированная (данные мобильных операторов, соцопросы, данные реестров);

комбинированная (данные пенсионного фонда, данные половозрастной структуры населения и данные реестров);

реестровая (данные из государственного реестра физических лиц).

Оценка проведена за 3 месяца. Отклонение выявленных результатов, уверяют организаторы переписи, не превышает 2,86%.



Итак: каковы же цифры на конец 2019 года

по экспериментальной переписи постатейно



В Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года 37 млн 289 тысяч присутствующего населения.

Из них:

* 17 млн 280 тысяч мужчин;

* 20 млн 9 тысяч женщин.



Распределение населения по возрасту



Детей в возрасте до 14 лет 5 млн 756 тысяч (15,4%).

Из них:

* 2 млн 965 тысяч мальчиков;

* 2 млн 792 тысячи девочек.



Людей раннего трудоспособного возраста с 15 до 24 лет — 3 млн 584 тысячи (9,6%).

Из них:

* 1 млн 844 тысячи мужчин;

* 1 млн 740 тысяч женщин.



Людей основного трудоспособного возраста с 25 до 54 лет — 16 млн 458 тысяч (44,1%).

Из них:

* 8 млн 112 тысяч мужчин;

* 8 млн 346 тысяч женщин.



Людей зрелого трудоспособного возраста с 55 до 64 лет — 5 млн 243 тысячи (14,1%).

Из них

* 2 млн 261 тысяча мужчин;

* 2 млн 982 тысячи женщин.



Пожилых людей старше 65 лет 6 млн 248 тысяч 16,8%.

Из них

* 2 млн 99 тысяч мужчин;

* 4 млн 149 тысяч женщин.



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Ну, и в дополнение еще несколько интересных цифр, которые характеризуют наше сообщество



Пенсионеров в Украине - 11,3 млн

Пенсии получают - 27% населения

Средняя пенсия - 3082,98 грн.

Наёмных работников - 25% населения

Средняя зарплата - 9476 грн 84 копейки.

Население Киева - 3,7 млн ​​человек

Из них:

1,712 млн - мужчины,

1,992 млн — женщины.



По мнению заведующего отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии Александра Гладуна региональные различия в естественном движении объясняются возрастной структурой населения:

в Черниговской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Сумской областях самое старое население;

в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франсковской, Ровенской областях возрастная структура населения моложе, что снижает смертность и повышает рождаемость;

различия обусловлены также семейными установками и обычаями: по мнению Гладуна люди на западе Украины более религиозны и больше ориентированны на семью, что повышает рождаемость.



В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости на Украине составлял 1,506,

в том числе по областям:

Винницкая область — 1,502.

Волынская область — 1,742.

Днепропетровская область — 1,480.

Житомирская область — 1,598.

Закарпатская область — 1,817.

Запорожская область — 1,387.

Ивано-Франковская область — 1,535.

Киевская область — 1,645.

Кировоградская область — 1,492.

Львовская область — 1,514.

Николаевская область — 1,445.

Одесская область — 1,615.

Полтавская область — 1,391.

Ровенская область — 1,891. (мах)

Сумская область — 1,303.

Тернопольская область — 1,399.

Харьковская область — 1,292. (мin)

Херсонская область — 1,552.

Хмельницкая область — 1,587.

Черкасская область — 1,383.

Черновицкая область — 1,559.

Черниговская область — 1,341.

Киев — 1,502.





За последние 10 лет средний возраст рождений увеличился с 24 до 27 лет. Украина входит в 20-тку стран мира с самым старым населением



ИнфоКава по материалам СМИ







