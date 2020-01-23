23 января: грипп в Китае, мировая война, жлобство "слуг" и мания Путина со страхами Трампа

Это был, казалось бы, спокойный день, однако - размышления о событиях этого мгновения истории наводят на странные выводы и рождает неожиданные предположения. Предсказания - это другая история, но...

1. Главным сюжетом дня довольно неожиданно стала ситуация в Китае, где как пожар в степи ширится эпидемия ранее неизвестного коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию. Власти объявили карантин уже в трех городах с общим населением свыше 20 миллионов человек. Там не работают ж/д и автовокзалы, речные и аэропорты, на дорогах стоят блок-посты, людей выпускают из зоны карантина только после проверки на вирус. В самих этих городах люди массово скупают топливо, еду, лекарства и санитарные маски. На заправках, в магазинах и аптеках дикий ажиотаж. Закупившись, люди стараются поменьше выходить из домов, чтобы не заразиться. Но при этом никто не знает, нет ли в них вируса уже, поскольку он начинает проявляться только через 5−6 дней. Число зараженных достигло уже 600+ человек, умерших уже около 20, десятки находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



2. Китайские ученые уже выяснили, что вирус, который уже точно передается от человека человеку, произошел из экзотического источника. Медики нашли ближайших его предков. Ими оказались вирусы летучих мышей и змей. Вероятнее всего, сначала местная кобра сожрала летучую мышь. Потом в организме змеи вирусы образовали гибрид, который приобрел новый поверхностный белок и способность заражать клетки человека. Ну а потом змею с новым вирусом употребил за ужином какой-то местный вася из числа любителей экзотических блюд. Через некоторое время он пошел в кинотеатр или в магазин или в метро, и там начал кашлять и чихать. Вуаля! Весь мир стоит на пороге зомби-апокалипсиса. (Я уже вижу сценарий какого-то жуткого фильма, где у зараженных людей включаются «вампирские» гены летучих мышей, после чего они начинают с безумным хрипом нападать на здоровых и сосать их кровь. Без Тома Круза или Брэда Питта такую проблему уже не решить!).



3. Кстати, все происходящее вполне можно считать разминкой перед Мировой войной Z. Дело в том, что зараженные люди уже найдены почти во всех провинциях Китая, в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Саудовской Аравии и США. Самая жуть начнется, если он переберется в Южную Азию — в Бангладеш, Индию и Пакистан. Там еще пара миллиардов людей живет очень скученно, в условиях жуткой антисанитарии и почти без медицины. Если болезнь расцветет в этих местах, то побороть ее будет невероятно трудно. Впрочем, пока там тихо. Ну а если эта зараза доберется до Украины, то наверняка кто-то попытается наварить несколько гривен на панике и невежестве. Кажется, лет 10 назад уже была подобная история.



4. Пока же один из жителей Украины на весь мир заявил о своем невежестве и жлобстве в городе Давосе (Швейцария), где идет Всемирный экономический форум. Деятель, имя которого пока неизвестно, по киевской привычке припарковал свой джип «Тойота» прямо на пешеходном тротуаре Давоса — «Не, ну а шотакова? А куда мне парковаться?». Вежливые швейцарцы не стали ему объяснять, что парковаться на тротуаре — это примерно то же самое, что и наложить кучу там же. Не криминал, конечно, но очень многое говорит о нарушителе. Они просто оштрафовали богатого, но диковатого обладателя «Тойоты» на 150 евро. А полтора века назад еще и плетей всыпали бы — для усвоения урока цивилизованности.



5. Еще один человек, который уже не понимает, где находится, и чего от него хотят — это Владимир Путин. Приехав в Израиль на форум по борьбе с антисемитизмом, он забыл о теме конференции и почему-то начал ругать русофобов. А потом заявил, что США, Великобритания, Франция, Китай и Россия должны определять судьбу всего мира, так как они «несут особую ответственность за сохранение цивилизации». Кто бы ему объяснил, что переживать за мировую цивилизацию надо тогда, когда у тебя пятая часть населения страны не ходит в туалет во дворе, когда нет тысяч политзаключенных, когда ты не оккупируешь чужие территории и когда сам не являешься диктатором, который десятилетиями не проводит честных выборов. Мне иногда кажется, что у Путина мания величия. Такое впечатление, что он действительно считает себя выдающимся правителем, а не старым и унылым плешивым неудачником.



6. Человек того же рода — Дональд Трамп, сделавший пост президента США посмешищем. Сегодня он побил собственный рекорд по количеству твитов и ретвитов, опубликованных в один день — их было 142 штуки! Я, честно говоря, тоже люблю писать всякую всячину в социальных сетях. Наверное, постов 10 могу сделать. Но 142 поста в день — это уже болезнь. Такое впечатление, что президент США только читает твиттер и сам туда пишет, а все остальное за него делает кто-то другой. Чисто арифметически на другие виды деятельности у него просто не хватило бы времени. А ведь еще надо спать, есть, ходить в туалет, в конце концов… Боюсь, что на фоне начавшегося суда в Сенате у Трампа тоже поехала крыша. Только у него мания преследования, а не величия, как у Путина.



7. Больше всего на свете Трамп боится иммигрантов (хотя его собственный дед понаехал в США из Германии. Трамп — этнический немец, если кто не знал). Пару дней назад он усложнил процедуру получения американских виз нигерийцами, киргизами и (почему-то) белорусами. А сегодня сказал, что перестанет выдавать визы беременным женщинам, чтобы они случайно не родили в США. Надо пояснить, что любой человек, родившийся на территории США, автоматически становится гражданином этой страны. А его родители, соответственно, получают право претендовать на вид на жительство. Этим пользуются некоторые иммигранты, выезжающие рожать в США. Теперь Трамп решил прекратить это дело. Одно не понятно — как же он собирается определять — беременна женщина или нет? Это же не всегда можно по внешнему виду сказать…



8. Ну и последнее на сегодня. Елизавета II сегодня подписала закон о Брексите, ранее принятый обеими палатами Парламента. Соответственно, с февраля Соединенное Королевство больше уже не будет считаться частью Европейского Союза. Мне от этого почему-то немного грустно. Но с другой стороны, Брексит открывает возможность для Германии стать единственным лидером ЕС — страной, которая сплотит воедино и подчинит себе все европейские нации. Я очень надеюсь, что немцы все-таки исполнят свое историческое предназначение и создадут мегаэффективную континентальную Империю, в которой не будет места южному раздолбайству и излишнему северному либерализму. Четкая, слаженная и идеально работающая, такая империя сможет в XXI веке бороться за лидерство в мире с Китаем и США. Иначе Европа затухнет и перестанет что-либо значить.

Иван Яковина, НВ







