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Вчера, 20:00
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В День Соборности Украины посол США обратился к России из-за Донбасса и Крыма

Посольство США в Украине призвал Российскую Федерацию уважать территориальную целостность Украины, которая 22 января отмечает День Соборности. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"В День соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбассом, а также ее территориальных вод", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Напомним, что сегодня Украина отмечает День Соборности. Зеленский в День Соборности заявил, чтобы быть сильными, надо стать едиными.

Также Гончарук поздравил с Днем Соборности: помнить, что сила в единстве. Позже Зеленский, Гончарук и Стефанчук возложили цветы к памятникам украинских деятелей по случаю Дня Соборности.



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