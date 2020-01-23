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Вчера, 19:00
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Украина отстояла свой герб и символ свободы - Тризуб

В Великобритании полиция изымет украинский трезубец из перечня террористических символов. Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в стране.

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" – говорится в сообщении.


Напомним

В Британии национальный герб Украины поместили в раздел знаков и символов праворадикальных групп. В МИД Украины отреагировали на внесение украинского герба в руководство по противодействию экстремизму в Великобритании и официально объяснили значение трезубца.

Посольство Украины в Великобритании потребовало ответа от Соединенного Королевства, когда же украинский трезубец удалят из списка экстремистской символики.

Позже в Британии оправдались за оскорбление трезубца Украины. Контртеррористическое управление полиции Британии добавило, что не намеревалось обидеть Украину и удалит изображение тризубца.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", – подчеркнули британские копы.

Источник: obozrevatel



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