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Вчера, 18:00
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Война с Россией: поставки вооружения продолжаются через неподконтрольную Украине границу

По данным Главного управления разведки, РФ использует неконтролируемые Украиной участки границы, для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы, в частности пункты пропуска "Успенка", "Должанский" и "Дьяково", для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники", - сообщил Праута.

Он также отметил, что в первую очередь оккупанты наращивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

"Вместе с тем в подразделения российско-оккупационных войск продолжает поступать пополнение из числа наемников, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ. В основном это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов", - подытожил спикер Минобороны.



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