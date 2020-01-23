Планету могут спасти леса, посаженные с помощью дронов. Видео

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Всемирный экономический форум в Давосе в серии коротких видео Pioneers for the Planet показали людей и компании, которые помогают уменьшать давление на окружающую среду и восстанавливать природу. Способы просто невероятные.

Они показали на видео, как происходит процесс высаживания новых деревьев при помощи управляемых дронов для спасения экологии окружающей среды.

Видео опубликовано в Facebook-группе "Зеленый фонд". Авторы отмечают, что такая методика отлично подходит для создания зеленых насаждений в труднодоступных территориях и сложных ландшафтах.

Авторы видео ролика рассказывают, что специальные дроны позволяют высаживать тысячи деревьев каждый день. Благодаря спутникам процесс высадки происходит максимально точно.

Источник: obozrevatel







