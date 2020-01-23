"Слуги" подыграли работодателям: теперь всех могут увольнять без оглядки

В конце прошлого года Кабинет Министров Украины сделал украинцам новогодний "подарок" в виде проекта нового Трудового кодекса – его одобрили и направили на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Проект нового Трудового кодекса направлен на жесткое сворачивание прав работников и уничтожение профсоюзного движения, отметил нардеп от ВО "Батьківщина" Михаил Цимбалюк.

По замыслу чиновников, проект кардинально меняет логику и баланс сдержек и противовесов в трудовых отношениях между работником и работодателем в сторону неконтролируемого увеличения полномочий работодателя.

Несомненно, необходимость внесения изменений в трудовое законодательство назревала давно. Действующий Кодекс законов о труде был принят в 1971 году, и в нем не осталось живого места. За 49 лет действия кодекса почти в каждую его статью вносились изменения. За последние полвека кодекс нажил уже 95 редакций.

Но пока нынешняя власть проталкивает свой проект Трудового кодекса, который направлен на жесткое сворачивание прав работников, уничтожение профсоюзного движения и даже нарушение международных трудовых стандартов.

В законодательном поле взаимодействие "работодатель – работник" не может быть однобоким. Работодатель не является диктатором своих интересов, а рабочий – не раб. Но именно новейший феодализм и рабский труд предусмотрены трудовыми договорами в проекте этого кодекса. Он не защищает работников в вопросе рабочего времени. Работодателю предоставляется право увольнять когда угодно, кого угодно, как угодно. Конечно, предпринимателей надо поддерживать, но не путем ограничения свобод наемных работников, так как при таких условиях мы получим не стимулирование ведения бизнеса, а коллапс всей предпринимательской и общественно-трудовой системы. Кодекс должен фундаментально защищать работников от произвола нанимателей или государства. Поэтому он должен быть выписанным так, чтобы не было безнаказанным ни одно нарушение прав работника.

Представленный правительством проект кодекса не просто нарушает Конституцию в ее ключевых параметрах, он нарушает международное законодательство и ратифицированные Украиной конвенции о правах человека. Об этом уже сообщили международные профсоюзы.

Остановлюсь на основных ключевых принципах того Трудового кодекса, который предлагают в Кабмине.

Так, статья 35 кодекса предусматривает расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Эта статья предусматривает так называемое "увольнение по желанию занятости". Такое понятие характерно для США и означает увольнение работника по инициативе работодателя только на основании его единоличного желания, кроме случаев, когда увольнение считается незаконным, например, из-за дискриминации.

На практике это означает, что работодатель может уволить работника без причины. Никаких обоснований, доказательств плохой работы и тому подобного. Достаточно лишь через некоторое время предупредить (в основном письменно), выплатить компенсацию и никаких других обязательств у работодателя не возникнет. В суд обратиться тоже невозможно, чтобы обжаловать свое увольнение, поскольку работодатель не обязан обосновывать собственное решение.

Учитывая это, можно сказать, что подобная норма об увольнении работника по единоличному необоснованному желанию работодателя сводит на нет любые гарантии трудовых прав в Украине, делает невозможным эффективную профсоюзную работу (ведь профсоюзных деятелей можно будет увольнять без объяснения причин) и борьбу с дискриминацией на рабочем месте.

В остальном... Важной новацией является определение признаков трудовых отношений (статья 13 проекта). Для преодоления незадекларированного труда в Украине, что по разным подсчетам составляет до 30% рынка труда (в некоторых отраслях – до 80%), необходимо установление четких законодательных критериев для определения сущностных признаков трудовых отношений, которые будут исключать подмену заключения трудовых договоров другими формами договора и/или полностью неофициального трудоустройства.

Кроме того, уклонение от оформления официальных трудовых отношений несет угрозы как социальным гарантиям работников, так и наполнению бюджетов и фондов, которые недополучают подлежащие уплате налоги и сборы.

Стоит акцентировать внимание на том, что трудовой договор должен обязательно заключаться в письменной форме. То есть имеется в виду отдельный документ под названием "трудовой договор". Никаких приказов или распоряжений работодателю теперь выдавать не нужно. Юристы убеждены, что введение трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем является крайне негативным явлением. И вызывает серьезную обеспокоенность из-за высокого риска уязвимости и социальной незащищенности работников, а также создания иллюзии занятости и официального трудоустройства.

Такие договоры – не новое явление в мировой практике. Больше всего они распространены в Великобритании и известны под названием "нулевой часовой контракт". По последним подсчетам, в Великобритании почти 3% экономически активного населения работают именно по нулевым контрактам. Ни фиксированного рабочего времени, никакой уверенности в завтрашнем дне. И проблема в том, что по законодательству они считаются трудоустроенными, и соответственно официальный уровень безработицы в Великобритании остается низким – около 4%.

В отличие от действующего Кодекса законов о труде, где в ряде случаев расторжения трудового договора предусматривается обязательное проведение консультаций с профсоюзами и получение на это согласия, проект закона не содержит таких положений.

Еще один пункт, на который нужно обратить внимание, – правительство нацелено до конца этого года отказаться от трудовых книжек. В рамках всеукраинской "диджитализации" мы не отрицаем таких нововведений, но все же необходимо защитить электронную базу и вводить такие ноу-хау постепенно, чтобы потом украинцы не стали заложниками непрофессионализма и могли доказать, где и сколько работали.

Негативы, которые есть в проекте, полностью перечеркивают любые прогрессивные положения, содержащиеся в тексте. Принятие подобного закона подрывает стабильность занятости в Украине, делает невозможным эффективную охрану и защиту трудовых прав, что в свою очередь будет иметь катастрофические последствия для национальной экономики.

Поэтому если через Верховную Раду будут протягивать Трудовой кодекс так, как это делали с земельным законом – ломая через колено парламент, профсоюзы – это возмутит всю работающую Украину, а нам не нужны новые потрясения. А значит, чиновникам самого высокого пошиба, которые придумывают подобные документы в правительственных кабинетах, стоит задуматься и притормозить в своем бездумном галопе!

Источник: gordonua







