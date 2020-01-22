Главные причины падения интереса к сексу - тотальная усталость и депрессия

Врачи назвали восемь самых распространенных причин, из-за которых партнеры теряют интерес к сексу. Так, усталость и нехватка сна негативно влияют на либидо. Стресс и чрезмерное психологическое давление на работе провоцируют выработку кортизола. Высокий уровень гормона подавляет тестостерон, «убивая» желание.

Третий фактор – это депрессия. Многочисленные исследования показали, что нарушения в работе щитовидной железы или гормональный сбой снижают сексуальную активность. Из-за гипотиреодизма нарушается метаболизм, поэтому выработка половых гормонов замедляется.

Похожее влияние на организм оказывают лишний вес и малоподвижный образ жизни. Нездоровое питание, любовь к жареному и соленому, провоцируют вздутие живота, при котором сексуальное желание пропадает.

Также низкая самооценка становится преградой для интимной жизни. Самый последний фактор – обезвоживание, из-за которого появляются головные боли и сухость влагалища, мешающие половому контакту.

Все эти факторы приводят к тому, что все больше людей отказываются не только от того, чтобы иметь детей, но и от секса вообще. С одной стороны это, казалось бы и неплохо: должно снижаться количество населения Земли. Но с другой стороны - есть огромная проблема: старение населения, что может привести к обвалу экономики и к проблемам в сфере социального обеспечения.

Правительства сегодня всерьез обеспокоены и задумываются о том, как увеличить рождаемость, так как это один из важнейших факторов выживания как отдельных стран, так и человечества в целом.

Источник: golos







