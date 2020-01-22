В Житомире возле мусорных баков обнаружили гранатометы

Оружия у населения в стране уже столько, что его просто выбрасывают. В Житомире возле мусорных баков обнаружили две реактивные противотанковые гранаты и гранатометы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"20 января по спецлинии 102 поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц областного центра двух гранатометов. На месте происшествия работали соответствующие подразделения полиции. Сейчас находки, оказались боевыми гранатами, направлено на экспертное исследование. Начато расследование", - говорится в сообщении.

Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине Житомира заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы.

Для проверки информации на место происшествия, до ул. Фруктовой, выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты "РПГ-26". Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения арсеналов оружия, боеприпасов и взрывчатки.







