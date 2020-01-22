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Лидеры профсоюзов шахтеров Львовской области объявили голодовку

Представители четырех шахт ГП "Львовуголь" объявили голодовку в помещении Львовской ОГА. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лесная"), главы ПВО НПГУ шахт "Межиричанская", "Степная" и "Червоноградская" ГП "Львовуголь" - Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно. Они находятся в помещении Львовской ОГА и не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия", - сообщил Волынец.

По его словам, председатель региональной организации НПГУ Червоноград Мирослава Кафтан с места событий сообщает, что профсоюзники требуют, чтобы и.о. председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженности и кризисе отрасли.

На зарплаты шахтерам в 2019 году правительство выделило около 3 млрд гривен.

Источник: УНН



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