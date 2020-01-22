Гений Леонардо да Винчи: во Львове - выставка инженерных сооружений. Фото. Видео

В областной библиотеке для юношества им. Романа Иваничука проходит выставка "Гений Леонардо да Винчи", которую организовал герой АТО из Луцка, основатель музея "Технологии прошлого" Василий Кухарский. До конца января львовяне могут не просто увидеть, но и опробовать инженерные изобретения гениального художника и конструктора.

(Далі на мові оригіналу)

Саме цього року виповнилось 500 років з дня смерті геніального італійського художника, винахідника та та інженера Леонардо да Вінчі. З цієї нагоди учасник АТО з Луцька Василь Кухарський вирішив організувати виставку його інженерних винаходів, яка з вересня експонується у Львівській бібліотеці ім. Іваничука. Тут можна побачити гвинт Архімеда, бойові колісниці, міст-конструктор, штурмову вежу-гак, що сама скидає вантаж та багато інших винаходів. А головне, їх можна випробувати, щоб зрозуміти принцип їхньої роботи.

“Механізми наші можна приводити в рух, наприклад, можна підняти воду. Дещо Леонардо да Вінчі не лише винаходив, а й удосконалював. Цей гвинт винайшов ще в 3 ст. до н. е. Архімед, а да Вінчі його вдосконалив. За рахунок вдосконалення збільшилась кількість води, яку можна підняти, — розповів Василь Кухарський 032.ua.

Тут є дзеркальна кімната, в якій можна побачити себе з усіх сторін, бойова колісниця, яка при русі ставала дуже небезпечною зброєю, міст, який кожен може зібрати сам за хвилину та багато іншого. Усі експонати зроблені так, щоб наочно показати, як саме вони працюють і в чому їхня суть.

Автор виставки Василь Кухарчук за освітою інженер-механік. Саме після участі в АТО він зацікавився військовою і не тільки інженерією минулих століть, зокрема і творчістю Леонардо да Вінчі.

“Після участі в українсько-російській війні в нього сталось своєрідне переосмислення, що його фах можна використовувати саме в такому напрямку. Я познайомилась з його роботами вперше в Кам’янці-Подільському, там експонуються набагато більші копії. І люди дивуються, як багато да Вінчі зробив саме для військової інженерії. Його все-таки сприймають як митця, автора невмирущої “Мони Лізи”, але нам важливо показати, що да Вінчі жив у часи не менш буремні, ніж зараз. Тому наша виставка ділиться на дві частини: винаходи для полегшення життя, побуту і мистецтва та військові винаходи”, — розповіла 032.ua директорка Львівської бібліотеки ім. Іваничука Тетяна Пилипець.

“Я зброєю почав цікавитися, коли був в АТО. Пізніше заглибився в цю тему. Згодом інформації та навіть самих експонатів стало так багато, що я подумав, чому б не поділитися цим із кимось”, — розповів Василь Кухарський.

Джерело: 032.ua







