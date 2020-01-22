Где может начаться Третья мировая война: 7 горячих политических точек планеты

Перед началом избирательной президентской кампании, в США отмечают, что некоторые мировые кризисы могут перерасти в более широкий глобальный конфликт. На страницах National Interest профессор школы дипломатии и международной торговли Университета Кентукки Роберт Фарли назвал пять мест, где в 2020 году может начаться новая мировая война.

Первый вариант — конфликт между Ираном и Израилем. Всё, что связано с Ираном, вообще взрывоопасно.

На следующем месте в списке — Турция. Это связано с нарастающими проблемами между Вашингтоном и Анкарой.

Еще одно потенциально опасное место — Кашмир, где может разразиться ядерная война между Индией и Пакистаном.

Также небезопасная ситуация сложилась на Корейском полуострове, где сохраняется напряженность между Северной Кореей и США.

Пятая горячая точка — противостояние США и Китая.

Шестая - противостояние в Сирии, где сталкиваются интересы России, США и нескольких стран Ближнего Востока.

Седьмая - Ливия, ситуацией в которой обеспокоено сегодня все мировое сообщество, в том числе и США и Россия.

То есть, как видим, наихудшая ситуация на Ближнем Востоке, а в большей части конфликтов так или иначе задействованы интересы России и США...

ИнфоКава по материалам СМИ







