Экономика Китая может рухнуть: население сокращается и стареет

Согласно официальной статистике, опубликованной в Пекине, уровень рождаемости в Китае в 2019 году достиг самого низкого уровня с момента основания Народной Республики в 1949 году. Согласно данным Национального бюро статистики, в прошлом году китайские матери родили 14,65 миллиона детей, что составляет 10,48 ребенка на 1000 человек, передает CNN.

Демографические проблемы Китая могут создать серьезные проблемы для второй по величине экономики мира, когда нынешнее население трудоспособного возраста выйдет на пенсию. Эксперты беспокоятся о том, если тенденция сохранится или население начнет сокращаться, экономику Китая ждет падение.

Демографы давно указывают на то, что «политика одного ребенка» Китая является виновником нынешних проблем народонаселения страны. В течение десятилетий пары в Китае ограничивались наличием только одного ребенка, если только они не желали нарушать закон или располагали деньгами для обхода системы.

Эксперты утверждают, что эта политика оказала серьезное влияние на демографический возраст и соотношение полов, поскольку многие бедные сельские семьи, которые ценят мальчиков за традиционные культурные ценности, приняли крайние меры для обеспечения пола своего ребенка.

Согласно статистике, более 250 миллионов китайцев в прошлом году были старше 60 лет. Они составляют более 18% населения.

Согласно прогнозам, к 2050 году эта цифра возрастет до трети населения, или до 480 миллионов человек. Исследование, опубликованное ведущим государственным китайским аналитическим центром в прошлом году, показало, что в ближайшие десятилетия страна столкнется с «неудержимым» сокращением населения, и все меньше и меньше рабочих будут бороться за поддержку стареющего общества.

Правящая Коммунистическая партия пыталась бороться с демографическими проблемами, поощряя семьи иметь больше детей, но многие семьи среднего класса опасаются делать это из-за финансовых соображений.

Опрос, проведенный в 2017 году, показал, что более 50% семей не собираются иметь второго ребенка, и многие считают, что это слишком дорого.

Соседи Китая в Северо-Восточной Азии сталкиваются с похожими демографическими проблемами — стареют группы населения, у которых недостаточно детей, чтобы заменить их.

Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число детей, родившихся в Японии в 2019 году, сократилось до 864 000, что является самым низким показателем с начала записей в 1899 году.

Уровень рождаемости в Южной Корее в прошлом году достиг рекордно низкого уровня — 0,98, или менее одного ребенка на одну женщину в популяции.







