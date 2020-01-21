Богатые пенсионеры, "левые" сотрудники и семейные доктора. Статистика

Сколько в стране неоформленных работникив, состоятельных пенсионеров, законо-послушных пациентов и граждан вообще на 1 декабря 2019 года - в небольшой подборке фактов и только фактов (без ОРДЛО).

Итак...

* Всего в Украине на данный момент проживает 11,3 млн людей пенсионного возраста

* Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3 005,96 грн, что на 360,30 грн, или 13,6% больше, чем в январе 2019 года.

* Пенсии в размере от 1,5 тыс. до 2 тысяч гривен получают 4,76 млн пенсионеров или 42% от общего количества.

* Немногим более – от 2 тыс. до 3 тысяч гривен – получают 3,14 млн человек или 27,6%.

* Около 260 тыс пенсионеров в Украине получают пенсию в размере свыше 10 тыс грн.

* 29 млн человек подписали декларацию с врачами о предоставлении медицинских услуг.

* Лишь 12,8 млн из 28,5 млн трудоспособного возраста работают легально, то есть имеют гарантии защиты своих трудовых прав, - заявил Милованов.

* Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек.

* Количество жителей столицы Украины - Киева - выросло до 2,96 млн.

ИнфоКава по материалам СМИ







