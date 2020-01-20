Три модели изучения украинского языка по новому Закону про среднее образование

Принятым в январе новым законом о среднем образовании недовольны украинские оппозиционеры и оссийские защитники "русского мира". Однако, он не так уж и плох: по этому Закону в стране предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, сообщает пресс-служба Минобразования.

Соответствующая статья нового закона была написана "по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии", пояснили в министерстве. Закон поддержали 327 народных депутатов.

Итак, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и не имеют государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Министерство иностранных дел России прокомментировало принятый новый украинский закон о среднем образовании, заявив, что «официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации» и притеснения неукраиноязычного населения. Российские дипломаты пишут, что «русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации». В ведомстве заявили, что при подготовке закона украинские власти якобы не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на территории Украины.







