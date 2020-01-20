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Политика / Скандал
Вчера, 17:00
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Министр образования пожаловалась на бедность при зарплате в 100 тысяч гривен

Министр образования Анна Новосад заявила в интервью "Интерфакс-Украина", что ей не хватает зарплаты, чтобы думать о будущем и создании семьи, поэтому намекнула на возможную отставку.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч грн, это на 10 тысяч грн меньше, чем я получала в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит", — сообщила Новосад.

Однако, согласно данным, которые обнародовал Кабинет министров, в декабре 2019 года Новосад получила 111 тысяч гривен. Следовательно, ее зарплата увеличилась почти в четыре раза.

«В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую ​​зарплату я его не смогу содержать. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать», — заявила министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский разозлился на информацию про высокие зарплаты министров, заместителей министров и руководителей государственных предприятий и вызвал на “ковер” фракцию “Слуга народа”.

Также сообщалось, что с 1 января 2020 года заработная плата народных депутатов увеличилась в 2,5 раза и составит свыше 100 тысяч гривен,

К слову, в 2020 году минимальная зарплата в Украине выросла на 13,2%, в рейтинге роста “минималок” в мире Украина заняла 15-е место из 54-х стран.

Ну, что же: министры - это вам не учителя, которые вынуждены выживать на 5-7 тысяч гривен, не имея никаких шансов на повышение зарплаты, потому что средства на это просто не заложены в государственный бюджет. Но повышение все же есть: требования к квалификации учителей растут год от года, в отличие от требований к квалификации меркантильных министров образования...

Источник: interfax



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