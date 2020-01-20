Обстрелы в зонах разведения продолжаются, Пристайко информирует Европу

Украина обязательно будет реагировать на обстрелы боевиков на участках разведения, а также обратится к партнерам по "нормандскому формату" в связи с усилением обстрелов на Донбассе и невыполнением боевиками Минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой.

"Что касается "минского процесса" и увеличения обстрелов (в районе Золотого): мы безусловно обеспокоены этим. Это пришлось как раз на наше обсуждение с новым действующим главой ОБСЕ, каким образом, и что это значит вообще, это означает попытки срыва процесса разведения", - сказал министр.

Он отметил, что первое, что необходимо сделать сейчас - это "усилить миссию ОБСЕ" для того, "чтобы фиксировать эти данные и требовать выполнения".

"Я думаю, что будет реакция на такие обстрелы со стороны украинской стороны. Будем тогда срочно связываться с нашими партнерами по "нормандскому формату", потому что мы действительно так же как и вы видим, что договоренности не срабатывают", - сказал он.

По словам украинского дипломата, сейчас важно усилить миссию ОБСЕ на Донбассе. Речь идет об их мандате о пребывании 24 часа в сутки и технических возможностях, чтобы фиксировать обстрелы и требовать соблюдения Минских соглашений. Этот вопрос уже обсуждался с председателем ОБСЕ.



Кроме того, в ходе заседания ТКГ в Минске на прошлой неделе Украина озвучила три новых участка для разведения, но на эти предложения поступило "по три участка от Луганска и Донецка".

"На столе в Минске есть девять фактически участков, и работа переговорных групп — свести их все до трех, о которых договорились лидеры", — добавляет Пристайко, однако он не раскрыл названия населенных пунктов, которые подала Украины, отметив, что их назовут вскоре.

Ранее Путин заявил, что альтернативы Минским соглашениям по Донбассу нет — Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса на бессрочной основе и включить его в Конституцию.

Напомним, по данным ООС, 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.



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Ситуацию прокомментировал в Facebook лидер "Голоса" Святослав Вакарчук:

"С Нового года мы потеряли 7 бойцов, обстрелы каждый день. Я не знаю, о каком "прогрессе" в исполнении Парижских договоренностей рассказывает президент в интервью международной прессе. Есть простой факт: обещанного прекращения огня мы не получили, - написал он. - Мы имеем продолжение боевых действий врагом. Россия открыто показывает, что не собирается выполнять никаких договоренностей, но настаивает на выполнении своих: автономия Донбасса в Конституции как способ уничтожить Украину. Какая же реакция власти? Ни одного заявления от президента. Никаких объяснений обществу. Никаких обращений к международному сообществу. Никаких консультаций с парламентом. Ни одного заседания СНБО по этому поводу. Мы в состоянии войны с Россией, но власть делает вид, что ее не существует. Власти надеются, что все пройдет само. Этого не будет. Кремль может менять правительства, премьеров, интерьеры, президентов и даже восстановить царя. Только его политика в отношении Украины не изменится, и мы должны знать, какова наша стратегия победы".



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При Президенте Украины Владимире Зеленском действительно происходят определенные «подвижки» в направлении установления мира на Донбассе, но при этом нет радикальных мер в этом направлении, считает директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Если говорить о том, что Зеленский обещал по время предвыборной кампании, то по мнению П. Рудякова, многие украинцы могли предположить, что мирное урегулирование начнется на следующий день после его вступления в должность главы государства.

«Подвижки действительно есть. Но, при условии, если сравнивать те результаты, которые мы имеем в этом направлении при Зеленском с тем, что было при Петре Порошенко. А если сравнивать с ожиданиями, которые породил сам Зеленский, то данные «подвижки» крайне недостаточны», - заключил П. Рудяков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремился к президентству ради достижения мира на Донбассе.

«Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели», − подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о том, возможно ли достичь мира на востоке Украины.

ИнфоКава по материалам СМИ







