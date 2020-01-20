Печальное воскресенье: прощание с погибшими в Иране, скандал с Британией и провал по Ливии

Воскресенье 19 января было печальным, странным и даже местами угрожающим. В Борисполе страна прощалась с погибшими летчиками. Британцы обозвали Герб Украины символом экстремизма. Потом все ждали крещенских морозов, но они так и не пришли. Ныряльщики в прорубь надеялись на отпущение грехов, но им сообщили, что это иллюзия. Переговоры по Ливии тоже оказались иллюзорными...

Авиакатастрофа в Иране: все подробности

В Украину доставили тела украинцев, погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране. Ранее эксперты МВД идентифицировали всех 11 украинских граждан, находившихся на борту во время катастрофы. В терминале В аэропорта Борисполь состоялась церемония прощания. На закрытой части присутствовали только родственники и первые лица страны.

9 из погибших украинцев - члены экипажа самолета. Пилоты: Наумкин Алексей, Гапоненко Владимир, Хоменко Сергей. Бортпроводники: Статник Екатерина, Матьков Игорь, Микитюк Мария, Лихно Денис, Овчарук Валерия, Сологуб Юлия. Еще двое погибших - пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова.

Украинское правительство обязалось выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе МАУ по 200 тыс. гривен из резервного фонда.

Также Монреальской конвенцией предусмотрены страховые выплаты за каждого погибшего в размере 345 тыс. долларов. Глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что проконтролирует получение данной помощи. Помимо этого, Украина будет настаивать на компенсациях от иранской стороны.

11 января в генштабе Ирана заявили, что самолет “Международных авиалиний Украины” сбили случайно в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы 7 января. Также было сказано, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом. Министр иностранных дел Ирана принес извинения и соболезнования всем пострадавшим странам. Ответственность за атаку на украинский самолет взяло на себя Иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что вопрос о признании вины иранской стороны в крушении самолета МАУ будет подниматься во время заседания Совбеза ООН и должен быть зафиксирован в официальном документе. Также Пристайко отметил, что Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана.

В Украину уже прибыла делегация Ирана во главе с уполномоченным министром для обсуждения возвращения "черных ящиков" со сбитого самолета, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, делегацию из Ирана возглавляет министр инфраструктуры и дорог.

"Он является официальным представителем Ирана, его главная задача - принести официальные извинения и объяснения того, что произошло. Мы надеемся, что сможем пойти дальше, чем просто политические определения и обсудим практические проблемы. Среди них - как раз возвращение "ящиков", - отметил министр.

Как сообщалось, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.





В Британии трезубец отнесли к экстремистским символам

Антитеррористический отдел полиции Великобритании подготовил пособие в рамках программы по борьбе с радикализацией, в визуальном разделе которого среди знаков и символов праворадикальных групп указан герб Украины.

Украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе Украины, из списка экстремистских символов и официально извиниться.





В столице Германии прошла международная конференция

по урегулированию в Ливии

Конференция состоялась по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры были приглашены представители противоборствующих сторон, а также России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

Участники международной конференции по Ливии 19 января приняли совместное итоговое заявление:

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", − говорится в документе.

В заявлении также указано:

...на важность осуществления обмена пленными и обратились к Совбезу ООН с призывом ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стран;

...на необходимость снижения уровня насилия, разоружения военизированных групп или их включения в государственные структуры безопасности и подтверждена "необходимость борьбы с терроризмом в Ливии всеми средствами в соответствии с Уставом ООН и международным правом";

... на необходимость соблюдения эмбарго на поставки оружия в страну и призвали восстановить монополию государства на законное применение силы, создав единые ливийские силы безопасности под гражданским руководством;

...на важность безопасности нефтяных объектов в стране и призвали воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры Ливии.

Также участники берлинской конференции обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии:

"Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру", − подчеркивается в заявлении.

Было предложено создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи.

Участники международной конференции по ливийскому урегулированию настаивают на создании президентского совета и формировании правительства Ливии, представляющего все внутренние силы и утвержденного Палатой представителей (парламентом).

Как указано в тексте, основой для достижения урегулирования ситуации должно служить Ливийское политическое соглашение, в котром особая роль отводится Совету Безопасности ООН, Африканскому союзу, Лиге арабских государств и Европейскому Союзу.

В документе закреплено создание военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять", в состав которой назначили своих представителей премьер-министр Саррадж и оппозиционный фельдмаршал Халифа Хафтар.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, этот орган должен "стать основой для того, чтобы перемирие в стране оказалось действительно устойчивым".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на полях Берлинской конференции призвал ввести ужесточенные санкции в отношении тех, кто способствует продолжению войны в Ливии. По словам главы итальянского МИД, необходимо создать механизм санкций в отношении так называемых "спонсоров" военного конфликта в Ливии. В частности, Ди Майо предложил обеспечить полное соблюдение санкций, предусмотренных за нарушение эмбарго ООН на поставки оружия.

Эксперты оценили итоги конференции, как декларацию намерений, которая, скорее всего так и останется на бумаге...

Напомним

С 1969 по 2011 год в Ливии, после военного переворота, правил Муаммар Каддафи, которого Рональд Рейнаг назвал "бешеным псом Ближнего Востока", обвиняя в терроризме. Погиб Каддафи тоже в результате переворота, инициированного, как считают некоторые политические международные эксперты, США по причине, якобы, желания контролировать нефтяные потоки.

После его смерти временное правительство Ливии не смогло удержать порядок в стране и раскололось на правительственные силы (соответствующие уставу ООН) и оппозицию, которую в итоге возглавил генерал Халифа Хафтар, который поставил целью свергнуть "потерявший всякую легитимность Всеобщий национальный конгрес".

Особенно остро конфликт между правительственными силами и армией Хафтара разгорелся с весны 2014 года. В стране - два кабинета министров, а территория по факту разделена между противоборствующими силами (самостоятельную роль также играют группировки туарегов и исламистов), 90% страны контролирует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани (в Тобруке) при поддержке генерала Халифы Хафтара. Официальное Правительство Национального Единства (ПНЕ) во главе с Фаизом Сарраджем контролирует столицу (Триполи) с окрестностями. Хафтара поддерживает Россия, ОАЭ и Египет. Сарраджа - ООН, США и Турция.

Россия отправила в Ливию 200 наемников, а также там находятся около 5 тыс. членов российчкой ЧВК "Вагнер". Турция обвинила Россию в разжигании конфликта в Ливии. Саррадж обратилось за военной помощью к Турции. Путин возмутился.

Хафтар в ответ 2 января 2020 года разбомбил аэропорт Митига, где в итоге погибли 30 кадетов военного колледжа и еще 20 были ранены. Эрдоган ввел войска в Ливию. 12 января Путин встретился с Эрдоганом и они оба предложили сторонам конфликта в Ливии прекратить огонь. Хафтар предложение отверг и потребовал разоружения всех остальных. В довершению к этому Хафтар перекрыл все нефтяные терминалы в портах Ливии. Это стало последней каплей и Ангела Меркель созвала конференцию по урегулированию конфликта в этой нефтяной стране.

Во факту, конференция не принесла перемирия: несмотря на декларации, договоренности остаются на бумаге...

ИнфоКава по материалам СМИ







