В Раде создали межфракционное объединение, которое "будет защищать вечные ценности общества"

В состав межфракционного объединения "Ценности, достоинство, семья" решило войти более 300 народных депутатов, рассказал народный депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш. Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности".

"На ценностный и семейный призыв откликнулось более 300 депутатов. То есть конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент", — сообщил Юраш.

Целью межфракционного депутатского объединения являются "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды", пояснил нардеп.

Члены объединения будут готовить законопроекты, призванные "укреплять семейные ценности, принципы достойного общества и воспитания на основе семейных ценностей детей и молодежи", добавил Юраш.

Он анонсировал создание офиса объединения. Им будет руководить Александр Васюк.

Источник: gordonua







