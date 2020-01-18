Медальный зачет Юношеской Олимпиады-2020 после девяти дней соревнований

На Юношеских Олимпийских играх 2020 года завершился очередной соревновательный день. 18 января разыгрывали два комплекта наград среди саночников. У девушек-одиночниц золотую медаль завоевала немка Мерле Фрабель, серебро досталось ее соотечественнице Джессике Дегенхардт. В двойке у мужчин чемпионами также стали немцы – Мориц Ягер и Валентин Штодте.

Украинская саночница Юлианна Туницкая, которая в этом сезоне уже побеждала на юношеском Кубке мира, заняла высокое пятое место. А вот в мужских санях-двойках Вадим Микиевич и Богдан Бабура были дисквалифицированы.

Лидерство в общем зачете удерживает Россия – на ее счету пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых награды. Отметим, что российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, несмотря на то, что WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира. Россияне воспользовались тем, что наказание не вступило в силу из-за апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Следом за Россией идет Швейцария: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых.

Замыкает тройку смешанная олимпийская команда (4, 4, 4). В составе смешанной команды две медали завоевали украинцы София Нестерова и Артем Даренский - они завоевали бронзовые медали в составе команды Team Vision в парном катании.

А перед этим хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали "золото" и "серебро" Олимпиады, выступая в составе разных команд.

Источник: segodnya







