Золушка, Хауля, Дьйомерси: как называли маленьких украинцев в 2019 году

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей, среди которых Соломия, Иван, Марк, Екатерина, Богдан, Мария, но также отмечается тренд и на редкие имена. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В 2019 году в Киеве 32 634 малыша получили свои первые документы - свидетельства о рождении, в Киевской области выдали 14 361 документ, а в Черкасской - 7 672", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В то же время в Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София; Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, в Киеве родители выбирали для своих детей имена - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; для мальчиков - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В то время как в Киевской области среди необычных имен были Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна; для мальчиков - Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области родителям нравится несколько "сказочные" имена, а именно Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

В Центральном управлении Минюста напомнили, что в прошлом году прямо в родильных домах в трех регионах (Киев, Киевская и Черкасская области) 54 667 детей получили свидетельства о рождении, а также рекомендовали родителям ответственно подходить к выбору имени, ведь от него изрядно зависит судьба ребенка.







