Курс валют

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 14:00
68
Версия для печати

Золушка, Хауля, Дьйомерси: как называли маленьких украинцев в 2019 году

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подготовило статистику о самых популярных именах, которыми украинцы называют своих детей, среди которых Соломия, Иван, Марк, Екатерина, Богдан, Мария, но также отмечается тренд и на редкие имена. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"В 2019 году в Киеве 32 634 малыша получили свои первые документы - свидетельства о рождении, в Киевской области выдали 14 361 документ, а в Черкасской - 7 672", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице чаще всего для своих новорожденных дочерей родители давали имена - Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк.

В то же время в Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют - Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков - Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Екатерина, Мирослава, Соломия и София; Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман.

Также существует тренд на редкие имена для детей. В частности, в Киеве родители выбирали для своих детей имена - Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; для мальчиков - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В то время как в Киевской области среди необычных имен были Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян, Орияна; для мальчиков - Азарий, Алимп, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области родителям нравится несколько "сказочные" имена, а именно Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужские - Брайан, Граф, Исай, Нелей.

В Центральном управлении Минюста напомнили, что в прошлом году прямо в родильных домах в трех регионах (Киев, Киевская и Черкасская области) 54 667 детей получили свидетельства о рождении, а также рекомендовали родителям ответственно подходить к выбору имени, ведь от него изрядно зависит судьба ребенка.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Извержение вулкана Таал: Филиппины эвакуировали миллион человек. Видео
«Адская хоругвь», или Первая украинская киносказка, за которую не стыдно. Фото
Пожары в Австралии не утихают: погибли 24 человека и почти 1,500 млрд животных. Фото
Морская охрана получила к Новому году 16 отремонтированных кораблей и катеров. Фото
Кинокритики США признали фильм "Паразиты" лучшим в 2019 году. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт