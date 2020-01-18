Пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек

В Украине продолжаются трагедии с огнем. С начала года на пожарах погибло уже 133 гражданина, половина - в своих домах из-за неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Показатель трагических случаев на пожарах в жилом секторе продолжает пугать стабильно высокими показателями. Так, с начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в жилье граждан", - отметили в ведомстве.

Как указали в ГСЧС, чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и тому подобное.







