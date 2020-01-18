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Вчера, 10:00
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В Японии министр берет декретный отпуск: хочет дать пример другим мужчинам

Министр по вопросам окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что возьмет минимум на две недели отпуск, чтобы ухаживать за своим новорожденным сыном. Как сообщает агентство Reuters, Коидзуми хочет воспользоваться двухнедельным отпуском в течение трех месяцев, чтобы стать “образцом для подражания” для японских родителей, которые работают.

Для Японии решение мужчины взять декретный отпуск является редкостью, несмотря на то, что закон позволяет это, как женщинам, так и мужчинам — до года, а в отдельных случаях и больше. Однако только 6% мужчин пользуются этой возможностью.

Синдзиро Коидзуми является сыном экс-премьера Дюньитиро Коидзуми. Его решение уже раскритиковали некоторые депутаты.

Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытается побудить мужчин брать отпуск по уходу за ребенком, а также призывает японские компании создать лучший баланс между работой и личной жизнью, чтобы повысить занятость женщин в экономике.

Источник: УНН



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