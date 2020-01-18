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Вчера, 08:00
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Миллион марсиан будут обустраивать Красную планету уже через 30 лет

Маск поделился амбициозными планами на строительство кораблей SpaceX Starship и отправку людей на Марс. Об этом сообщает сообщает Cnet.

"Первые орбитальные прототипы SpaceX Starship еще даже не созданы, но у Маска уже есть большие планы по космическому корабляю его компании, включая преобразование людей в межпланетный вид с присутствием на Марсе", - говорится в сообщении.

Как отметил Маск в Твиттере, в планах SpaceX входит сооружение 100 кораблей Starship в год для переправы с Земли на Марс по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета, примерно каждые 26 месяцев.

Один из пользователей соцсети, подсчитав эти данные, уточнил, означает ли это, что SpaceX собираются переправить на Марс около миллиона человек к 2050 году, на что Маск ответил положительно.

Источник: ukrinform



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