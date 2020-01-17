Условия выборов на Донбассе и отвод войск: все детали встречи ТКГ

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Киев предложил разведение войск на 3 новых участках. О результатах переговоров рассказала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, группа отметила взаимные шаги Украины и РФ, состоявшихся в рамках выполнения договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже по взаимному освобождению удерживаемых лиц 29 декабря 2019.

"К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран "нормандской четверки" продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности – главное в повестке дня", – сообщила Олифер.

Она акцентировала, что украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", – поделилась пресс-секретарь Кучмы.

Она также выразила позицию Киева по выборам на Донбассе. "Их можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства", – подчеркнула Олифер.

По ее словам, международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир.

"В продолжение реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки", в безопасностной подгруппе украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных сил", – написала Олифер.

"Также во время заседания безопасности подгруппы украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе. Эта работа должна облегчить жизнь мирных жителей, живущих по обе стороны линии соприкосновения", – резюмировала она.







