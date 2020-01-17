Теперь Национальная скаутская организация "Пласт" работает официально

Законопроект "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" вступил в силу 16 января.

Согласно тексту документа, проект Закона Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создания благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.

Напомним, 17 декабря Рада официально признала скаутскую организацию "Пласт" и приняла законопроект в целом с поправками Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, 15 января закон о признании "Пласта" официально опубликован.



Напомним:

В основе названия «Пласт» лежит английское Scout (разведчик) и, соответственно, "пластуны" - украинские казаки-разведчики.

Пласт - украинская скаутская организация. Целью Пласта является содействие всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали. Будучи неполитической и внеконфессиональной организацией, Пласт воспитывает молодежь как сознательных, ответственных и полноценных граждан и лидеров местного, национального и мирового сообщества.

Украинский Пласт был создан в 1911 году, (после основания скаутского движения Робертом Баден-Пауэллом в 1907 г.), а уже 12 апреля 1912 во Львове пластуны составили первую Пластовую присягу. Среди учредителей организации были д-р. Тысовский, Петр Франко (сын Ивана Франко) и Иван Чмола.

Источник: УНН







