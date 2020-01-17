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Битва за децентрализацию: Президент отозвал свои изменения в Конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам переговоров Зеленского с народными депутатами.

Проект жестко раскритиковали представители оппозиции, органов местного самоуправления, юристы, а также - международные эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский для обсуждения претензий встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа".

"По результатам встречи Глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - сообщили в Офисе.



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