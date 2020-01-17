Правительственный кризис: премьер Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам воздействия, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда. Я пришел на должность - выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения в парламент", - отметил Гончарук.

По словам главы правительства, Президент - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. "И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, меняющей страну", - добавил Гончарук.

Также он высказался относительно команды в правительстве. "Скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться", - заметил Премьер.

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть", - добавил он.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".



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Представитель правительства в Верховной Раде Украины Елена Шуляк отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное заявление об отставке от Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, однако он не будет его подписывать, он может подать его на рассмотрение в парламент:

"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия, уважения к Президенту, Алексей (Премьер-министр Украины Алексей Гончарук - ред.) принял такое решение написать заявление. Алексей считает себя частью, как я уже сказала, президентской большой команды и он принял такое решение... конечно Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно на парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление", - сказала Шуляк.







