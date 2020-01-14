Ближневосточный кризис. Конспирология авиатрагедии

Украине стало известно о том, что Boeing 737-800 был сбит ракетой, еще задолго до признания этого Ираном. Фото, сделанные днем ​​ранее, где были изображены обломки самолета с небольшими отверстиями на них, уже тогда указывали на возможное повреждение самолета иранской ракетой, говорится в материале The Washington Post.

О том, что самолет рейса 752 Украинские международной авиакомпании был поражен возле Тегерана именно ракетой, Украине стало известно еще задолго до признания этого Ираном. Но руководство государства выбрало очень сдержанный дипломатический подход. "После публикации этих фото делать вид о своей непричастности Ирану будет трудно", - заявил The Washington Post Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вскоре после падения самолета и гибели на борту 176 человек официальные представительства США, Канады и Великобритании заявили о своем предположении о том, что самолет был сбит именно Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться имеющейся информацией, но объявить любой вывод украинской стороны он отказался, что было стратегическим решением, заявил изданию Данилов.

"Мы пришли к этому выводу раньше, чем Америка и Канада, - сказал он. - Украина хотела, чтобы следователи собрали все веские доказательства, заявил Данилов. Украинское представительство было осторожным, чтобы избежать резкой критики со стороны Ирана в течение этого времени для обеспечения дальнейшего сотрудничества на месте событий. В том числе и то, что посольство Украины в Иране отредактировало сообщение о катастрофе лайнера МАУ".

Через четыре дня после падения самолета Зеленский объявил, что он и президент Ирана Рухани договорились о полном и техническое сотрудничество, включая вопросы компенсации.



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Главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов считает, что иранцы все три дня знали, что это именно они сбили украинский самолет в Тегеране. Сейчас они это признали, однако продолжают врать, что сделали это непреднамеренно.

"Конечно, иранцы врут. Они лгали три дня до момента, пока наши эксперты не нашли фрагменты боевых элементов, которые поразили кабину", - пояснил журналист.

По его словам наши эксперты не получили несколько важных доказательств:

"Нам до сих пор не предоставили записи работы радиолокаторов. Это воздушная обстановка, где было видно сразу, что ракета идет на цель.

Не отдавали второй черный ящик, где были записаны параметры работы всех систем самолета.

До сих пор не было предоставлено нижней передней части фюзеляжа, которая была под кабиной пилотов.

Не предоставили электронные приборы в кабине. Случайно удалось найти экспертам только планшет, который принадлежал одному из пилотов.

Ни один мобильный телефон не был найден.

Сейчас очевидно, что это было сознательное сокрытие. Они прекрасно знали с первой секунды, что это сделали они, поскольку записи радиолокаторов это показывают. Они не могли этого не видеть", - добавил Бутусов.

Он пояснил, что Иран не объяснял причин непредоставления тех или иных материалов, ведь все следствие было в их руках. "Объяснений всегда были: взрыв, пожар и все остальное. На первый день они говорили: у нас тут праздник, мы медленно движемся, на второй день это уже было смешно слышать", - сказал Бутусов.

Сейчас они никаких причин не объясняют. Они признали, потому что дальше просто сопротивляться было для них угрожающе, - отметил эксперт.





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Сбитый под Тегераном украинский самолет мог быть мерой устрашения Владимира Зеленского со стороны России. Об этом на своей странице в Facebook пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин:



"Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:



1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?

- Ну не верю в спонтанную смену места отдыха.

- Встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.

- Договоренности абстрактны и нелепы, простите.



2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?

- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)

https://cutt.ly/OrkcR5r

- Почему не договорились об открытии посольства?



3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?

- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу

https://cutt.ly/Lrkx736



4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?

- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq

- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo





5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?

- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА

- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)

Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения.



6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?

https://cutt.ly/Nrkcw68

https://cutt.ly/4rkcrtk



7. Почему был сбит именно украинский самолет?

- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно

- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе

- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)

- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?



В общем, вопросов больше чем ответов.

- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.

- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.

- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.

- Сбитый самолет - мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)

Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно..."















