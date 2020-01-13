В Италии печатают 3D-дома по цене смартфона

Итальянская компания 3D WASP создает дома, напечатанные с помощью 3D-принтера, сообщает местное издание El Mundo. Строительство небольшого дома на 30 квадратных метров занимает 100 часов и требует только двух рабочих.

Стоимость такого дома сопоставима с новым смартфоном, например iPhone последней модели. Так, дом на 30 квадратных метров могут построить всего два человека за 100 часов.

Компания разработала принтеры, позволяющие печатать объемные структуры из бетона и геополимеров. При этом подобный дом предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду.

Для распечатки жилища используют 25 процентов почвы, добываемой на месте строительства, 40% составляет рисовая солома, около 25% - рисовая шелуха и 10 процентов - известь.

Конструкция подобного дома экономична в отоплении, свет в него поступает сквозь большое окно на крыше.

Источник: elmundo







