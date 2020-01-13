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13-01-2020, 21:00
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Незаконные военные формирования ОРДЛО наращивают силу

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству Украины районах, в частности танки на грузовом поезде, который двигался в направлении оккупированного Дебальцево. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Миссия зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах, в частности танки на грузовом поезде, который двигался в восточном направлении к неподконтрольному правительству Дебальцево", - заявили в СММ ОБСЕ.

В частности отмечается, что миссия зафиксировала 7 таких танков на грузовом поезде, который ехал в восточном направлении в населенный пункт Дебальцево (58 км северо-восточнее Донецка), а также другое вооружение в неподконтрольном правительству районе Луганской области - все с нарушением линий отвода.

"Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится также в отчете.

Сообщается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации по безопасности на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

В миссии добавили, что патрули СММ и дальше сталкивались с ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Источник: osce.org



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