В Украине запустили новый сервис для безработных

В Украине стартовал новый проект по трудоустройству украинцев, который предусмотрен программой деятельности правительства. Образовательный портал запустила Госслужба занятости.

Пресс-служба ведомства сообщает, что с помощью портала украинцам будет легче найти работу. Кроме того, у граждан появится возможность пройти профессиональное обучение.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Новый сервис позволит:

🔹развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;

🔹получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;

🔹научиться составлять резюме современного формата;

🔹подготовиться к собеседованию с работодателем;

🔹выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования Госслужбы занятости.







