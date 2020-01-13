В Украине запустили новый сервис для безработных

В Украине стартовал новый проект по трудоустройству украинцев, который предусмотрен программой деятельности правительства. Образовательный портал запустила Госслужба занятости.
Пресс-служба ведомства сообщает, что с помощью портала украинцам будет легче найти работу. Кроме того, у граждан появится возможность пройти профессиональное обучение.
"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
Новый сервис позволит:
🔹развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;
🔹получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
🔹научиться составлять резюме современного формата;
🔹подготовиться к собеседованию с работодателем;
🔹выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования Госслужбы занятости.