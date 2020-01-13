Ближневосточный кризис. Иран извинился за Боинг: честность или безвыходность

В Иране 12 января, на открытом заседании парламента в Тегеране, Хосейн Саламе, главный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР), принес извинения за ошибку, допущенную оборонной системы страны в трагедии с украинским пассажирским самолетом.

"Мы сделали ошибку. Некоторые из наших соотечественников были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. За всю свою жизнь я не столько сожалел, сколько сейчас. Никогда. Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними, - сказал Саламе. - Да простит нас Бог, а потом нас простит иранский народ и семьи погибших", добавил он.

Ранее командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил о том, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - приводит агентство слова Хаджизаде.



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Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.

По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.



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В Иране растут протесты, которые начались после того, как власть официально признала вину в крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ

Протестующие по всей стране требуют отставки верховного лидера Хаменеи после признания вины Ирана в крушении украинского лайнера. Местный спецназ использует слезоточивый газ и стреляет по протестующим резиновыми пулями.

В Тегеране в воскресенье правоохранители устроили жесткий разгон протестующих, которые вышли на улицы после признания властью вины за крушение украинского Boeing 737.

В соцсетях сообщают о погибших. Предварительно, по крайней мере один человек убит, есть раненые. Видео с акции протеста было опубликовано на Twitter-странице Amreen Nazanin Rajavi(Amy). На ролике запечатлены лужи крови на брусчатке, слышны звуки выстрелов.

Кроме того, силы безопасности Ирана открыли огонь по мирным демонстрантам перед университетом Амира Кабира. В ход пошли светошумовые гранаты.

Участники протеста скандировали "Смерть диктатору!" и требовали отставки руководства страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.

"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или арестованы вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!", - написал Трамп в Twitter.

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Иран сбил украинский "Боинг" умышленно, заявила в эфире Fox News пресс-секретарь Госдепа М. Ортагус. По ее словам, США не несут никакой ответственности за гибель лайнера и поддерживают позицию, что он был умышленно сбит Ираном.



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12 января авиабаза США "Балад", что вблизи Багдада, была обстреляна неустановлеными военными группировками из "Катюш" - советской реактивной артиллерии времен Второй мировой войны. Четверо иракских военнослужащих получили ранения. Среди пострадавших – два офицера Вооруженных сил Ирака, передает Reuters.

Было выпущено восемь ракет, а на взлетное поле упали семь минометных мин.

В официальном заявлении иракских военных, не сказано, кто стоит за атакой. О напряженности между Ираном и США также не упоминается.

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке 12 января, где размещаются американские военные. Он назвал атаку на авиабазу нападением на иракский народ и призвал привлечь к ответственности виновных.

"Возмущены сообщениями о новых ракетных обстрелах иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал в Twitter Помпео.



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Блогер и политический обозреватель Кирилл Сазонов считает, что, несмотря на признание Ираном вины в гибели украинского Боинга, вопросы остались. Ответы на эти вопросы, по его мнению, могут стать бомбой не менее мощной, чем сам факт военного удара по гражданскому самолету.

В заявлении властей говорится, что катастрофа произошла из-за «человеческой ошибки». Иранские власти обещают, что виновные лица будут привлечены к ответственности и поясняют, что военные приняли самолет за «вражескую цель» после того, как он повернул в сторону «чувствительного военного центра».

Сазонов пишет на Inforesist:

"Самолет сбили не армейцы, а именно КСИР. У иранских вооруженных сил даже таких зенитно-ракетных комплексов нет, а у КСИР есть. Откуда? Из России. И тут интересный нюанс – США признали КСИР террористической организацией. То есть получается интересная цепочка. 1. Россия продает ракеты для уничтожения самолетов террористам. 2. Террористы сбивают из этого оружия гражданские самолеты. 3. Из российского оружия террористы сбивают украинские самолеты. Ключевой вопрос – Россия просто поставила террористам ЗРК ТОР-1 и боекомплекты? Или там были российские экипажи, стыдливо называемые обычно «советниками» или «инструкторами»? Аналогия с российским БУКом, сбившим малазийский Боинг над Донбассом в 2014 году, напрашивается сама собой. Если это предположение верно, то картина получается гораздо серьезнее. Не просто Иран сбил гражданский самолет. Российские военные СНОВА сбили гражданский борт из своего оружия на территории другой страны. И тут снова стоит вернуться к сбитому над Донбассом Боингу. Долго затягивали с решением? Пытались кулуарно договориться с Кремлем? Так вот – любое ненаказанное преступление порождает новое преступление.



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Виктор Небоженко, политолог и директор социологической службы «Украинский барометр» уверен, что для украинского общества и будущего украинской политики последствия уничтожения украинского самолета важнее гибели генерала Сулеймани.

Небоженко пишет на Inforesist:

"В любом случае, убийство генерала Сулеймани уже раскололо иранское общество - армию и КСИР. А гибель украинского Боинга не сплотило украинцев, а только испугала украинские власти, которые из-за своей неопытности, нерешительности и провинциальности не знали, что делать. И, вместо того, чтобы сразу принять версию Запада — США, Великобритании, Канады и Австралии о ракетной атаке Ирана, украинские официальные органы и СМИ стали тянуть время, искать дополнительные аргументы и транслировать точку зрения Кремля о технической поломке, которая привела к катастрофе. Как будто эта версия была более убедительной,чем другие и «безопасной» для Киева.

Мир с большим сожалением отметил это странное поведение Киева, который в первые три дня практически дистанцировался от страшной трагедии, выжидая, кого «назначат» виновным. А когда Иран, неожиданно для Москвы, не желая играть с Кремлем в «террористический интернационал», сбивающий гражданские самолеты, вдруг признал своею вину в уничтожении украинского самолета, выиграл Запад, а проиграла политически - Москва, а морально - Киев.

По крайней мере, накануне начала летом 2020 года международного суд в Гааге над Кремлем по поводу сбитого в Донбассе малазийского Боинга, международная общественность Запада уже понимает, что ей нельзя рассчитывать на открытую морально-политическую поддержку Киева, который будет дистанцироваться, тянуть время и требовать вновь и вновь доказательств вины Кремля в этом преступлении".



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Президент Ирана Рухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном подчеркнул, что США несут ответственность за последние события на Ближнем Востоке, сообщает IRNA.

https://ru.irna.ir

Иранский лидер призвал "осудить преступления США": "Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", - сказал Рухани.

ИнфоКава по материалам СМИ







